Шутка, вышедшая из-под контроля: Хасбик подписал контракт с UFC 93-сантиметровый дагестанец будет лицом сильнейшей лиги мира

Фото: Социальные сети Хасбуллы Магомедова

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов подписал контракт с UFC — сильнейшей лигой смешанных единоборств мира. На прошлой неделе Хасбик просил Дэйну Уайта организовать ему бой с Конором Макгрегором, но NEWS.ru называет истинные причины сотрудничества.

Начало популярности

Дагестанец Хасбулла Магомедов страдает от дефицита гормона роста. Рост 20-летнего парня составляет 93 см, а вес — 18 кг. Хасбик сумел использовать свой недостаток как «фишку», чем вызвал небывалый интерес с собственной персоне в TikTok. Видео, в котором он говорит: «Клубника — бомба, честно говоря», стало настоящим хитом в интернете.

Ещё большую популярность ему принес несостоявшийся бой с популярным таджикским певцом и блогером Абдурозиком. Их поединок активно раскручивал блогер Асхаб Тамаев, который даже устроил пресс-конференцию. Без субтитров понять слова участников было невозможно, но эта безумная инициатива беседа собрала в YouТube более 17 миллионов просмотров.

Потенциальный бой осуждали многие, но большинство людей идею поддержало. Тамаев рассказывал, что этот поединок хотел устроить сам глава UFC Дэйна Уайт, но вероятнее всего, Асхаб просто врал, привлекая внимание и пытаясь заработать на популярности двух «не профессиональных бойцов», попутно выкладывая ролики о подготовке Хасбика к бою.

Никакого боя

История противостояния между Хасбиком и Абдурозиком ожидаемо закончилась ничем. Пошумели и хватит. От настоящего поединка они были дальше, чем «Зенит» от победы в Лиге чемпионов. Даже дата и место не обсуждались. Формально вся история завершилась тем, что блогеры запросили неподъемные гонорары.

Однако Хасбик посетил турнир UFC и стал настоящий звездой в США. Местные селебрити ради вирусных видео позволяли ему ударить себя или измазать лицо тортом, что считается в Америке остроумной шуткой.

Популярность Хасбика выросла настолько, что очередь из желающих сфотографироваться с ним едва ли уступала количеству желающих принять участие в «Черной пятнице».

Противостояние с Конором

Ощутив популярность и поддержку дагестанских товарищей, включая самого Хабиба Нурмагомедова, Хасбик решил присоединиться к любимому занятию своих земляков — стебать бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Хасбик опубликовал короткое видео, в котором сказал, что назвал одного из петухов «Конором Макгрегором». Ассоциация с петухами ожидаемо не понравилась ирландцу.

Я бы с большим удовольствием перебросил этого маленького калеку Хасбуллу через стойку. Сколько стоит запульнуть его? Однажды я хочу выполнить одну миссию: забить им трехочковый. Маленький вонючий результат инцеста, — написал Конор.

Макгрегор удалил своё сообщение, но за Хасбика успели заступиться другие бойцы UFC, включая лидера рейтинга вне зависимости от весовых категорий Алекса Волкановски. Впрочем, были и те, кто осудил дагестанца. Вячеслав Василевский посчитал, что блогер «хайпанул, поймал звезду и перестал чувствовать границы».

Поводом для таких мыслей Василевского послужил очередной пост Хасбика, в котором дагестанец уже без тени иронии назвал Макгрегора «бомжом». А ведь ирландец был первым чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он до сих пор является самым высокооплачиваемым бойцом в истории, выведшим планку популярности индустрии на совершенно новый уровень, что положительно сказалось на благосостоянии бойцов всего мира.

Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то болтает. По крайней мере, один из нас остается непобежденным. Хасбулла — 1, Конор — 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина... то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб. Полагаю, деньги от боя с Мейвезером у тебя закончились, раз ты так жаждешь внимания, — написал Хасбула.

Кроме этого, о возможных негативных последствиях Конора предупредил и Дэйна Уайт, сообщив, что «если Макгрегор столкнется с Хасбуллой, у него будут большие неприятности». Казалось, что конфликт себя исчерпал, но 11 сентября стало известно, что дагестанец подписал контракт с UFC.

Будет ли Хасбик бойцом?

Только очень неумные люди могли предположить, что подписание контракта Хасбика с UFC связано с желанием организовать ему бой. Хоть «баскетбольный матч» с Макгрегором, хоть уже позабытое противостояние с Абдурозиком.

Хасбулла не планировал драться, когда его популярность была в разы меньше нынешней, а уж сейчас и подавно. Согласно пятилетнему соглашению, Хасбик будет посещать турниры, а также участвовать в пиар-акциях. Не более того.

Можно не сомневаться, в контракте речь идёт об огромных деньгах, за которые не прольётся ни капли дагестанской крови. Однако для боёв Хасбика использовать могут — в компьютерной игре UFC от компании EA.

Уже в UFC 4 можно было подраться не только за реальных бойцов, но и за Дэйну Уайта или ринг-анонсера Брюса Баффера. Включён в игру и не имеющий отношение к боям рэпер Action Bronson, а добавление в игру Хасбика позволит окупить контракт дагестанца уже в первые недели продаж.