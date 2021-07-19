Глава UFC назвал хроническую болезнь Макгрегора

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт назвал болезнь экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, о которой было известно ещё до боя с Дастином Порье. Его слова приводит BJPenn.

Конору потребуется около года для окончательного восстановления. Перед боем с Дастином Порье он сделал запрос о фиксации лодыжек с помощью тейпа. Он получил разрешение, но не стал этого делать. У Конора хронический артрит лодыжек, — рассказал Уайт.

В ходе боя с Дастином Порье Макгрегор получил тяжёлый перелом левой ноги, сломав большеберцовую и малоберцовую кость. На следующий день бойцу была сделана операция, после которой потребуется длительное восстановление. Атлетическая комиссия штата Невада запретила ему соревноваться до конца 2021 года.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего обладателя поясов промоушена в двух категориях Конора Макгрегора после того, как он завершит реабилитацию от травмы, полученной в поединке против Дастина Порье.