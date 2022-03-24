В Сети появилось видео, на котором Макгрегор пытается скрыться от полиции

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был арестован в Дублине за опасное вождение и уже выпущен под залог. Полиция временно конфисковала его Bentley Continental GT стоимостью $187,000, но позже вернула, сообщает Independent. Несколько часов спустя в Сети появилось видео, на котором представители правопорядка преследуют Макгрегора.

Издание сообщает , что спортсмену в ближайшем будущем предстоит предстать перед судом. В случае доказательства его вины бойцу грозит до $5,502 и/или до шести месяцев тюрьмы. Отмечается, что Конора задержали, когда он ехал в спортзал. Бойцу пришлось сдать анализы на наркотики и алкоголь.

В Telegram-канале «Панчер» было опубликовано видео, как Макгрегор пытается скрыться от полиции на своём автомобиле.

Одновременно судебный процесс проходит в США. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних.