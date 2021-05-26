Экс-боец UFC рассказал о роли возлюбленной в жизни Макгрегора

Фото: thenotoriousmma/instagram.com

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, не выступавший более года, сообщил, что столкнулся с трудностями при переходе в тяжёлый вес и намерен отложить дебют там на год. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Я всегда был худым. Стать правильным тяжеловесом оказалось сложнее, чем я думал. Я хочу сделать всё правильно, чтобы добиться успеха с первой попытки. Я много тренируюсь и в следующем году...