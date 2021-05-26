Экс-боец UFC рассказал о роли возлюбленной в жизни Макгрегора

Бывший боец UFC Артём Лобов сообщил, какую роль Ди Девлин играет в жизни его коллеги и спарринг-партнёра, ирландского бойца Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
Ему очень повезло с Ди, она незаменимый человек в его жизни. Я с Конором раньше жил — у него дома, когда мы готовились. У меня тогда ещё своего ребёнка не было, девушки не было, проще было жить с ними. Я, Конор, Ди и собака Хьюго. Ди нас постоянно кормила, она изумительно готовит, она в ресторане «Мишлен» сможет легко работать поваром. Просто вот реально отличная жена. Чуваку повезло с ней невероятно, — сказал Лобов.
12 мая Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Он заработал $180 млн за год, значительно опередив легендарных футболистов — аргентинца Лионеля Месси ($130 млн) и португальца Криштиану Роналду ($120 млн).
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор намерен провести минимум два поединка в 2021 году.