Восемь лет за побои: экс-звезде UFC Нейту Диазу грозит тюрьма Известный боец вырубил человека в уличной драке

Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз добровольно явился в департамент полиции американского Нового Орлеана и был помещен под стражу по обвинению в нанесении побоев второй степени. NEWS.ru рассказывает об инциденте, который привел к задержанию спортсмена.

Что произошло?

В минувшую субботу ветеран смешанных единоборств (ММА) посетил турнир по боксу Misfits Boxing 6 в Новом Орлеане, чтобы поддержать своего друга Криса Авила, победившего Пола Бамбу. Уже после окончания соревнований на улице завязалась потасовка с участием самого Диаза. Доподлинно не известно, что стало причиной конфликта.

В определенный момент к Нейту подошел незнакомец по имени Родни Петерсен. Остается неясным, проявлял ли он агрессию или просто хотел что-то сказать спортсмену. Диаз не стал искушать судьбу, ударив Родни коленом в корпус и выполнив удушающий прием, после чего уложил незнакомца на землю. Однако спортсмену стоило более аккуратно завершать «гильотину», потому что Петерсен сильно ударился головой об асфальт.

Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Нейт Диаз

Макгрегор поддержал Диаза в соцсетях

Этот эпизод попал на камеру и оказался в интернете. Видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров на различных ресурсах. Автор канала Lieutenant’s Loft MMA предположил, что Диаз мог перепутать Петерсена с блогером-боксером Логаном Полом.

Считая, что лже-Пол намерен устроить публичный конфликт перед их поединком, запланированным на 5 августа, Нейт приступил к «превентивным мерам». Но если Логан Пол — известный человек в мире единоборств и Нейт его знает, то с Петерсеном они не знакомы. Никакой истории взаимоотношений между участниками конфликта нет.

Этот эпизод прокомментировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, поддержав бывшего соперника в ироничной манере.

«Какое милое колено в корпус. А-ха-ха. Нейт сегодня неудержим, вперед, Нейт», — написал ирландец в социальной сети.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реакция пострадавшего

В своем видеообращении Родни Петерсен заявил, что не знает, что стало причиной драки. Также он показал последствия конфликта с Диазом — окровавленный затылок. На место потасовки даже приезжала скорая помощь, чтобы остановить кровотечение. Пострадавший пообещал «нокаутировать» бывшего бойца UFC при следующей встрече.

«Я не знаю, чем я вызвал такую реакцию Нейта Диаза. Но скажу одно: я вырублю его к чертям, когда увижу. Ты застал меня врасплох, чувак. Думаешь, я — Логан?» — сказал Петерсен.

Не исключено, что Родни говорит серьезно, потому что у него есть некоторый опыт в единоборствах. Он выступал в любительских ММА, провел один поединок в профессиональном боксе и является обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Делом Диаза заинтересовалась полиция

В понедельник полиция Нового Орлеана, изучив видео, выдала ордер на арест Диаза за нанесение побоев второй степени.

«После расследования был выдан ордер на арест Нейта Диаза. Ему было предъявлено обвинение в нанесении побоев второй степени», — сказала представитель полиции Карен Будри.

Будри сообщила, что около 02:10 в субботу в полицию поступил звонок о «большой драке», которая произошла в квартале Бурбон-стрит. Свидетели рассказали, что один мужчина был без сознания после конфликта.

Отметим, что побои второй степени в Луизиане наказываются тюремным сроком до восьми лет и штрафом до двух тысяч долларов.

Диаз сдался полиции добровольно

В четверг Диаз добровольно пришел в полицию и был помещен под стражу. Ожидается, что после внесения залога 38-летний боец будет освобожден. Адвокат спортсмена Уолтер Беккер заявил, что Нейт не признает своей вины и считает, что зачинщиком конфликта был именно Петерсен.

Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Нейт Диаз

«Беккер с нетерпением ждет возможности представить все факты об этом инциденте окружному прокурору. Они ясно демонстрируют, что обученный боец ​​по имени Родни Петерсен агрессивно преследовал Нейта с намерением вступить с ним в драку. Нейт действовал исключительно в целях самообороны», — сказал представитель бывшего бойца UFC Зак Розенфилд.

Диаз провел две драки за одну ночь

Добавим, что в ночь с субботы на воскресенье Диаз успел поссориться не только с Петерсеном, но и со звездой социальных сетей и американского футбола Чейзом Демуром, в которого он бросил бутылку с водой. Но этот конфликт не перерос в нечто большее, потому что находившиеся рядом люди растащили Диаза и Демура в разные стороны.

Футболист в рамках этого вечера провел поединок с блогером Стивом Найти. Нокаутировав соперника, Демур продолжил избивать лежащего оппонента. В итоге на ринг выбежали команды боксеров, завязав драку стенка на стенку.

В итоге организаторы дисквалифицировали Демура и отдали победу Найти, который оказался другом Диаза.