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Макгрегор выпил виски с Моуринью

15:37, 16 октября 2021
Макгрегор выпил виски с Моуринью Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выпил виски с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Фото португальский специалист опубликовал на своей странице в Instagram.

Да, это он! Великий Конор Макгрегор в Риме. Да, было приятно встретиться с ним, поболтать и подарить ему самую красивую футболку в городе — «Ромы». Он совершил чудо, невозможно сказать «нет» Конору — мне пришлось попробовать виски Proper Twelve, — написал Моуринью.

13 октября Макгрегор с юмором ответил Хабибу Нурмагомедову на шутку о медали от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

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