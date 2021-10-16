Макгрегор выпил виски с Моуринью

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Полузащитник сборной Испании Педри продлит контракт с каталонской «Барселоной». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Сумма отступных составит €1 млрд. Зарплата 18-летнего игрока на данный момент неизвестна. «Барса» сообщила об этом на своём официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Официальное подписание контракта состоится в пятницу, 15 октября. Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года. Каталонцы заплатили «Лас-Пальмасу» за хавбека €5 млн....