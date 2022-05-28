Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным Президент Украины признался, что был фанатом Макгрегора до его фото с Путиным

Владимир Путин и Конор Макгрегор / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора после того, ирландский боец UFC сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу — 2018 в РФ. Об этом он рассказал в беседе с ирландскими политиками в Киеве, сообщает The Independent.

Отмечается, что Зеленский положительно высказался о лидере группы U2 Боно, а про Макгрегора сказал, что был его фанатом, но после фото с Путиным почувствовал, что боец не поддерживает Украину.

Макгрегор сфотографировался с Путиным во время финала ЧМ-2018 и назвал президента России одним из величайших лидеров нашего времени.

24 марта в Сети появилось видео, на котором Макгрегор пытается скрыться от полиции.