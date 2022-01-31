«Большое спортивное будущее»: Шлеменко высказался о боях в поп-MMA

Бои в поп-MMA, где встречаются медийные персоны (блогеры, политики, артисты) ждёт большое спортивное будущее, так как подобные шоу уходят от скандалов и оскорблений, становятся похожими на настоящие соревнования, заявил NEWS.ru российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Он подчеркнул, что подобным промоушенам «придётся стать такими, чтобы двигаться вперёд».

Мне предлагали бой, но я не хочу говорить о деталях, думаю, одну из этих тем вы знаете, она была не так давно. На самом деле сейчас поп-MMA становится более социализированным, те же «Наше дело», они пытаются уйти от скандалов, от обзывательств. Не все, конечно, так делают, но попытки идут. Сейчас публика уже пресытилась драками и скандалами, поэтому они становятся более похожими на спорт, и поп-MMA всё равно ждёт более спортивное будущее. Им придётся стать такими, чтобы двигаться вперёд, — отметил Шлеменко.

Накануне артист Гоген Солнцев в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями об участии в пресс-конференции перед боем в поп-MMA с моделью Алёной Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, назвав гостей очередного выпуска «поехавшими». Спикер подчеркнул, что, по его мнению, количество подобных людей в студии «зашкаливало». Эксперт заявил, что чувствовал себя посетителем «острого» отделения психбольницы. Исход самого поединка с Пискун он раскрывать не стал по контрактным обязательствам.

Ранее стало известно, что новым соперником артиста Никиты Джигурды в поп-MMA станет юморист Николай Лукинский, поединок состоится в 2022 году под эгидой промоушена «Наше дело», рассказал NEWS.ru руководитель организации Артур Арутюнян. Он подчеркнул, что две знаменитости являются соперниками на ринге со времён телешоу «Король ринга». Собеседник добавил, что актёр Алексей Панин отказался от сотрудничества с компанией, а музыкант Никита Пресняков попросил время на подготовку к новому выступлению, так как прошлая встреча с Паниным ему не понравилась.