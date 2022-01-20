В «Нашем деле» заявили, что Джигурда подерётся с одним из юмористов

Новым соперником артиста Никиты Джигурды в поп-MMA станет юморист Николай Лукинский, поединок состоится в 2022 году под эгидой промоушена «Наше дело», рассказал NEWS.ru руководитель организации Артур Арутюнян. Он подчеркнул, что две знаменитости являются соперниками на ринге со времён телешоу «Король ринга». Собеседник добавил, что актёр Алексей Панин отказался от сотрудничества с компанией, а музыкант Никита Пресняков попросил время на подготовку к новому выступлению, так как прошлая встреча с Паниным ему не понравилась.

О многом, к сожалению, не могу рассказать, но сообщу, что в 2022-м у нас подерутся Лукинский Николай Александрович и Никита Джигурда. Они являются давними соперниками со старого шоу «Король ринга». <...> У нас запланировано одно событие с людьми, которых знает вся Россия. Мы прикладываем сейчас все усилия к тому, чтобы этот бой состоялся — и скорее всего, ждать его можно к концу года. Об этом бое будет знать вся Россия, и поклонники ММА, и те, кто вообще не смотрит бои, — отметил Арутюнян.

В начале 2022 года Джигурда вызвал телеведущего Дмитрия Губерниева на бой по правилам MMA. Артист заявил, что вызывает комментатора в октагон, чтобы «настучать ему в репу», так как тот оскорбил актрису Надежду Сысоеву. На самом деле журналист и Сысоева выступали в одном из шоу по сценарию, где Губерниев исполнял роль инквизитора.

Ранее Панин отказался выйти на ринг против телеведущего Владимира Соловьёва, однако пожелал шоумену оказаться в клетке или октагоне MMA с одним из профессиональных бойцов. Артист добавил, что журналисту «быстро бы оторвали язык за все его слова».

Кроме того, блогер Александр Шпак заявил NEWS.ru, что согласен на бой-реванш с артистом Никитой Джигурдой, если последний захочет. Он отметил, что между ними «нет никакой вражды» и в случае второго поединка получится «хорошая, добрая рубка». Встреча знаменитостей закончилась победой Шпака — бодибилдер нокаутировал шоумена во втором раунде.