Зашкаливало количество поехавших: Гоген Солнцев об участии в поп-MMA

Артист Гоген Солнцев в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями об участии в пресс-конференции перед боем в поп-MMA с моделью Алёной Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, назвав гостей очередной выпуска «поехавшими». Спикер подчеркнул, что, по его мнению, количество подобных людей в студии «зашкаливало». Эксперт заявил, что чувствовал себя посетителем «острого» отделения психбольницы. Исход самого поединка с Пискун он раскрывать не стал по контрактным обязательствам.

Зашкаливало количество неадекватных людей на квадратный метр. Я, конечно, удивился, думал, что, в большей степени, туда придут драматические артисты, а по факту оказались поехавшие люди. Я ушёл с пресс-конференции, не смог находится там физиологически. Даже с моей крепкой психикой всё это вывезти оказалось тяжело, потому что там было физически опасно с такими людьми. Они могут по большей части нож вытащить, и ножом пырнуть. Это буйные, опасные товарищи. Я даже сейчас с вами говорю, и боюсь, что они подкараулят меня всей группой, — отметил Солнцев.

Шоумен также рассказал, что бой с Пискун — не первый и не последний в его жизни, так как дерётся на улице «по бытовым вещам» раз в неделю. Артист добавил, именно поэтому практически не готовился к выходу в ринг.

Одни там говорили, что тренировали удары, а я думал, что они сумасшедшие, потому что их позвали для шоу. Я серьёзную подготовку не проходил, с тренером не тренировался. Одна там пьяная приехала, я там такого понагляделся. Очень жалко, что в жюри не сидели специалисты Сербского — тогда бы добрая половина уехала бы сначала в суд, а потом в лечебное учреждение, — подытожил Солнцев.

Ранее стало известно, что новым соперником артиста Никиты Джигурды в поп-MMA станет юморист Николай Лукинский, поединок состоится в 2022 году под эгидой промоушена «Наше дело», рассказал NEWS.ru руководитель организации Артур Арутюнян. Он подчеркнул, что две знаменитости являются соперниками на ринге со времён телешоу «Король ринга». Собеседник добавил, что актёр Алексей Панин отказался от сотрудничества с компанией, а музыкант Никита Пресняков попросил время на подготовку к новому выступлению, так как прошлая встреча с Паниным ему не понравилась.