Глава «Нашего дела»: хочу сделать бой Ван Дамму Артур Арутюнян рассказал о развитии, планах и миссии своего промоушена

Фото: Наше дело

Артур Арутюнян

Артур Арутюнян — основатель и главное лицо одного из крупнейших российских поп-ММА промоушенов. Каждый выпуск «Нашего Дела» набирает на YouTube среднем по полтора миллиона просмотров, а некоторые его бои обсуждаются даже за рубежом. В интервью NEWS.ru Артур рассказал о создании турниров «Нашего дела», переговорах со звёздами, выразил желание вернуться на федеральное телевидение и сделать бои Магомеду Исмаилов, Александру Шлеменко, Вячеславу Дацику и даже Жан-Клоду Ван Дамму.

«Уже в первом турнире всё было на высшем уровне»

— Артур, почему вы решили основать «Наше дело»? Сейчас это одна из крупнейших организаций России, а пять лет назад это было несбыточной мечтой?

— Почему же? Мы начали создавать «Наше дело» два года назад и сразу заняли лидирующие позиции в этом сегменте, собирая огромное количество просмотров. С тех пор мы очень сильно выросли, постепенно превращаемся из YouТube-промоушена в профессиональную бойцовскую лигу, потому что у нас дерутся как профессионалы, так и блогеры.

— Два года назад лиги ММА испытывали кризис, закрылась M-1, Fight Nights испытывал сложности, ACB и «Ахмат» были вынуждены объединиться. Как вы смогли найти зрителя, которого не нашли эти организации?

— Когда мы начали «Наше дело», зритель был, не было продукта. Появилось сразу несколько площадок. Я бы мог говорить, что мы заняли нишу профессиональных ММА, но нет. Мы ориентировались на определенную аудиторию, которая осталась без желаемого продукта. Даже с такими мощными лигами в самом начале пути «Нашего дело» уже делило с ними просмотры.

— Какими были самые первые турниры, к организации которых вы имели отношение?

— Часто вспоминаю с коллегами весёлые времена. Многие решения принимались интуитивно. Сейчас уже совсем другая ситуация. Свой первый турнир 24 июля 2020 года, как будто это было вчера. Это сейчас я могу сказать, что турнир прошёл неорганизованно. Но тогда для ребят, которые делали это впервые, всё было на высшем уровне. Конечно, не было столько камер, не было света, не было крутой графики. Но ребята, которые принимали участие в первом турнире, на данный момент, являются звёздами поп-ММА. Мы выжали максимум из возможностей, которые были тогда.

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«На турнире работают 350 человек»

— Насколько тяжело проводить турнир в прямом эфире?

— Я работал на телевидении десять лет, включая пять лет на прямых эфирах. Для меня нет разницы. Для меня прямой эфир — это как позавтракать. Не первый день замужем. Прямой эфир с технологической точки зрения — это несложно. Для меня всегда прямой эфир — поток огромной энергии, потому что много зрителей и они знают, что сейчас ничего не смонтируешь.

— Какими сложностями сопровождается запись четырех эфиров за один день? Какое настроение в конце дня?

— Конечно, усталость присутствует. Но настроение у меня к прямому эфиру, наоборот, повышается. То есть, знаете, тяжело запрягать. Вначале еще не можешь привыкнуть к этой обстановке. Но ближе к вечеру, когда собирается очень много народа вокруг клетки, когда ты видишь, что совсем скоро состоится главный бой, чаще всего чемпионский, ты понимаешь, что это пик сегодняшнего дня. И настроение улучшается.

— Сколько людей трудятся над одним турниром «Нашего дела»?

— Вся наша команда, начиная от администраторов, редакторов, продюсеров и заканчивая сценаристами и пиарщиками.

— Включая их, технический персонал и самих бойцов, это сколько человек? 100?

— Если мы возьмём ребят, которые не оформлены в штате, а также бойцов, то это человек 300. Может даже 350.

— Как на производстве отразилось отключение монетизации на YouТube?

— Монетизация для нас никогда не служила основным источником заработка. Никаких особых изменений мы не почувствовали. Основной источник дохода — рекламодатели и продажа прав на трансляцию.

«Получили прибыль через два месяца после запуска»

— В этом году рекламодателей стало больше или меньше?

— Никакой существенной разницы мы не заметили за последний год, как рекламодатели к нам заходили, так и заходят. Естественно, многое зависит от качества ивента. Но ощутимой разницы я не чувствую.

— Какую прибыль приносит один турнир?

— «Наше дело» уже давно не YouTube-промоушен и не такая лига, как AMC Fight Nights или ACA, которые работают от ивента до ивента. Коллегам проще подсчитать прибыль: сколько вложили, столько получили.

«Наше дело» уже давно превратилось в медиа-компанию, которая производит несколько больших продуктов. Мы каждый день выходим на YouTube, на RuTube. У нас еще есть дополнительный контент, который мы снимаем специально для соцсетей и генерируем прибыль оттуда. Поэтому мы можем посчитать прибыль за месяц, за полгода, но не за один турнир. Однако озвучивать цифры я не буду.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

— Предположу, что у вас прибыльная организация, но почему на те же рельсы не встают AMC Fight Nights и ACA, которые продолжают жить от турнира к турниру?

— Думаю, коллеги нашли свой вектор, они по нему двигаются. Мы двигаемся в своём направлении. Не хочу никого принижать, но «Наше дело» прибыльно со второго месяца работы. Мы запустились в июле 2020 года. Уже в сентябре мы были в прибыли.

— Бюджет первого турнира составил три миллиона рублей?

— Два с половиной.

— И к сентябрю вы уже вышли в прибыль?

— Да. Мы сделали первый турнир на свои деньги. Уже на второй ивент к нам зашёл хороший рекламодатель. Мы погасили вложенные средства и ещё заработали.

«На площадке Московский уголовный розыск»

— С этим связано, что такие люди, как Александр Шлеменко, Хорхе Масвидаль, Нейт Диас и другие бойцы, открывают собственные лиги? Настолько быстро можно выйти в прибыль?

— Я не могу отвечать ни за Александра Шлеменко, ни за кого то ещё. Могу сказать, что сейчас новое веяние очень популярно. Даже люди, которые не занимались спортом, начинают открывать промоушен, видя в этом хорошее будущее. Я не знаю, какая система у Александра Шлеменко или у Нейта Диаса, но приведу пример. Много ребят за два года, которые работают в этом сегменте, открывали промоушены, делали два-три выпуска и закрывались.

— Расскажите о самом проблемном турнире, который вы проводили?

— Не было таких. Мы настолько опытные, что у нас всё расписано по часам. Помню, на первом турнире в главном бою дрался Никита Ворожбитов против Пулеметчика. И к нам на площадку приехал Московский уголовный розыск искать Никиту. Мой первый турнир и вся площадка были в оперуполномоченных. Все ищут Ворожбитова, но в итоге ивент мы провели. Никита подрался.

— Нестандартная ситуация. А как этот момент разрешили?

— Они приехали, посмотрели, подождали и уехали.

— Кто сейчас является главной звездой «Нашего дела»?

— Сложно ответить на ваш вопрос, не хочу никого из ребят обидеть. У нас есть чемпион Гран-при в легком весе Ислам Кадиев. Есть чемпион в супертяжелом весе, но в другой дисциплине — бои на руках — Вагаб Вагабов. Я бы не списывал со счетов любимчика наших зрителей Павла Шуйского. Он уже экс-чемпион. Но я уверен, что Паша сейчас наберется сил, залечит свои болячки и вернется в клетку ещё сильнее.

— С чем связано, что вы начали приглашать таких профессиональных бойцов, как Вагабов или Алексей Махно?

— Я бы уже давно размыл границу, которая идет между ММА и поп-ММА. Как вы видите, у нас выступают бойцы профессионального уровня, и, что самое интересное, профессиональные лиги зовут наших бойцов к себе. То есть мы пришли к некоему симбиозу.

Фото: vk.com/alexmakhno Алексей Махно

«Жан-Клод Ван Дамм против Дмитрия Харатьяна»

— Бой мечты Артура Арутюняна?

— Если мы говорим о мечтах, конечно, я бы хотел, чтобы в клетку «Нашего дела» вышел кумир моего детства Жан-Клод Ван Дамм. С каким-нибудь нашим российским актером.

— Допустим, Олег Тактаров?

— У меня другой кумир — Дмитрий Харатьян. Правда, он уже в возрасте и вряд ли сможет выйти в клетку. Поэтому Тактаров или Михаил Пореченков — было бы неплохо. Все-таки Ван Дамм актер. Если мы говорим о более реальных события, не исключаю, что в клетку «Нашего дела» выйдет один из ветеранов российского бокса или ММА. Например, Хабиб Магомедов или Костя Цзю.

— Цзю был комментатором одного из ваших турниров. Легко ли было его пригласить и предложили ли вы ему бой? Насколько я знаю, он не настроен выходить на ринг.

— Пригласить его было очень просто. Позвонили, пригласили. Он на следующий день приехал. Что касается поединков, да, тут он пока категоричен и не только нам, но и всем мировым промоушенам отказывает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Дзю

— А Николай Валуев?

— Я предлагал Николаю, но не могу сказать, что это было в формате переговоров. Скорее, в формате шуточного разговора. Мы пошутили, посмеялись, но по его реакции я понял, чт Николай в хорошей физической форме. Думаю, что можно договориться. А так мы часто ведем переговоры с артистами. Много артистов обращается к нам с желанием подраться. Многим приходится отказывать, потому что они не все достигают такого уровня, чтобы привлечь большую аудиторию.

«Бой Головина и Емельянова»

— Как появилась возможность свести в клетке звезд «Кадетства» Александра Головина и Кирилла Емельянова?

— Мы позвонили Александру Головину. Познакомились, потом встретились ещё раз. Я объяснил ему, что это поможет его физической форме, потому что все артисты, которые приходят в «Наше дело», меня потом благодарят.

После занятий спортом начинается другая жизнь. Люди бросают пить и курить. И даже после того как подрались, продолжают ходить в зал и поддерживают форму.

Вернемся к Головину. Мы начали думать, с кем бы ему подраться. Саша сказал, что есть человек, с которым ему было бы интересно выйти в клетку. Им оказался Кирилл Емельянов. Мы позвонили Кириллу, пригласили его и ударили по рукам.

— Но Кирилл Емельянов после боя сказал, что для него публичный вызов Головина был неожиданным.

— Не буду лукавить: заранее, естественно, договоренности были. Может, Саша публично вызвал Кирилла на бой и именно это было для него сюрпризом. Когда ребята приехали к нам в студию, мы уже достигли устных договоренностей.

— Они провели бой. С ними история закончена или у них могут быть новые соперники?

— Все артисты хотят еще. Саша изъявил желание подраться ещё. Мы подыскиваем ему оппонента.

— Поступали ли вам предложения подраться с другими промоутерами?

— Мы постоянно сами об этом шутим. Но спортом я стал заниматься совсем недавно, только три недели. Всегда можно начать. Мне 35 лет. Я никогда не занимался спортом. Мне это безумно интересно. И именно «Наше дело» мотивировало меня надеть перчатки и пойти в зал.

— Популярность поп-ММА сейчас пошла на спад, как говорит Камил Гаджиев?

— У нас совершенно другая ситуация. Мы на подъёме. Статистика показывает, что просмотры только увеличиваются, хотя мы выходим на нескольких площадках. Я в предвкушении чего-то нового, громкого, какой-то трансформации. Такого зрительского интереса к нашему сегменту не было давно.

Фото: nashedelofight

«Трансгендеров у нас не будет»

— Промоушен вошел в историю как организатор первого в России поединка MMA между мужчиной и женщиной — Дарина Маздюк и Григорий Чистяков. Сколько критики услышали в свой адрес после организации боя? Планируете ли что-то такое в будущем?

— На этапе трансформации и поиска своего вектора развития, конечно, мы пробовали совершенно разные поединки. В том числе мужчины против женщины. Получили невероятный отклик от аудитории. О нас говорили в Японии, в Америке, в Англии, в Испании, в Германии, да, наверное, во всем мире. Мы были на тот момент первыми в этом направлении. Не могу назвать этот бой ошибкой.

Скорее, это был ещё один шаг для того, чтобы мы нашли себя. В данный момент мы такие поединки не проводим, а наоборот, становимся всё более профессиональными, растем с каждым днём. Мы ведём переговоры с бойцами из Бразилии, из Америки, с бойцами, которые принимают участие в UFC и Bellator. После двух лет мы нашли, куда нам двигаться.

— Вы ищите новый формат? Например, бои с участием трансгендеров.

— Мужчина стал женщиной, женщина стала мужчиной, от одних слов становится неприятно. И чтобы такие люди выходили в клетку «Нашего дела»?! Я даже подумать об этом не могу. Мы все-таки пропагандируем занятия спортом на всю Россию, страны СНГ и весь мир. Мы воспитываем молодежь. Мы подаем пример молодым ребятам, которые хотят стать звездами, знаменитыми спортсменами. Ни о каких трансгендерных бойцах речи быть не может. Это точно. У российского зрителя одни ценности, у западного — другие. Вот пусть они и делают бои трансгендеров. У нас будут драться настоящие мужчины в клетке один на один и женщины. Я, может, ошибаюсь, трансгендер — этот тот, кто добровольно сменил пол?

— Да.

— Нет, такого у нас точно не будет.

«Милонов и Кушинашвили не подготовились к боям»

— Владимир Хрюнов хотел организовать бой между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. Что-то подобное хотите сделать?

— Почему бы и нет? Девушки у нас выходит в клетку. У нас единственное условие к любому артисту, будь то мужчина или женщина. Если ты выходишь в клетку «Нашего дела», будь добр, пройди достойный, хороший лагерь. Брось вредные привычки, выйди в клетку подготовленный, не разочаровывай зрителей. Это основная идея. У нас был нехороший опыт, и после этого я стал пристально наблюдать, как боец или артист готовится к бою.

— Какой опыт?

— Виталий Валентинович Милонов у нас пришел максимально неподготовленный к бою. Отар Кушинашвили, при всем моем уважении к нему, тоже неподготовленным был. Никита Джигурда — это хороший пример. Он ходил в зал, тренировался, молодец. Несмотря на свой возраст, он показывал правильный пример. Надо держать себя в форме. Я часто вижу мужчин в возрасте 50 лет, и они уже никакие. Берите пример с Никиты Джигурды: 65 лет, человек может делать подъем-переворот, дружит с перекладиной, отжиматься, бегает. В такой форме нужно себя держать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

— Какой у девушек потенциал в боях?

— Думаю, девушки на втором месте во всем мире. У нас был подобный опыт. В последний раз мы сделали поединок между Аней Гороховой и Настей Петровой. Этот бой получил приз зрительских симпатий. За него проголосовали наши зрители, посчитав, что это был самый зрелищный бой вечера.

У девочек большая фанатская база. Их поединки ждут. Думаю, Аня Горохова и Настя Петрова еще будут у нас выступать. Я не могу сказать о профессиональных девушках-бойцах, но Дарина Маздюк у нас выступала.

Любой артист в «Нашем деле» становится бойцом.

— Какая была самая необычная просьба или условия, которые боец выдвигал «Нашему делу»?

— Мы привыкли уже ко всему. У нас бойцы — люди, воспитанные в правильных условиях и традициях. Поэтому они не вредничают. Ребята приходят драться, и у них нет никакого райдера. По крайней мере я с этим не сталкивался. Даже звезды, которые у нас выступали. У Александра Емельяненко и Марифа Пираева не было никаких дополнительных желаний.

Это может попросить какой-то очень известный артист, выходящий в клетку «Нашего дела». Но и любой артист, который подписывает с нами контракт на все время, что он готовится и выступает, он становится бойцом. Находится в общей гримерке с бойцами, переодевается, дружит. Я вам больше скажу: артисту нравится общение с настоящими бойцами. Он себя сам ощущает причастным к этому, настоящим бойцом.

— Я на одном из последних ваших турниров встретил Сергея Матвиенко. На его счет тоже есть планы?

— Сереге предлагал бой, но это было не на стадии нормальных переговоров. То есть мы поздоровались, пошутили. Насколько я понял, пока драться он не хочет и видит свое развитие именно в творчестве.

— Кто сейчас является главной звездой поп-ММА в России?

— В России нет человека, который привлекал бы к себе настолько большое внимание. Конечно, есть Магомед Исмаилов и Александра Емельяненко. Это большие звёзды, но есть Мариф Пираев. Я бы не стал выделять кого-то из них. Есть кумир молодежи Александр Шлеменко. Я не удивлюсь, если Александр или Магомед Исмаилов подерутся у нас. Почему нет? Если мы можем создать все условия для спортсмена, почему бы и нет? Кто-то скажет после этого, что Шлеменко — боец поп-ММА? Поэтому я и говорю, что не стал бы разделять наши сегменты.

Фото: vk.com/maga_isma_official Магомед Исмаилов

— На них прорабатываются какие-нибудь варианты?

— Мы всех держим на карандаше. Александр Емельяненко у нас дрался. Мы получили большой хороший фидбэк от зрителя. Это был его первый бой после долгого простоя. «Наше дело» опередило остальных. Александр тогда победил блогера Артёма Тарасова. Но его дальнейшая карьера не задалась. Наверное, она уже не привлекает такого большого внимания, как это было раньше.

В любом случае я желаю Саше, чтобы он скорее оправился после поражения от Вячеслава Дацика и набрал кондиции, за которые мы его так полюбили.

«Ведём переговоры о бое Дацика и Харитонова»

— Артём выиграл первый раунд у Емельяненко, но испугался размеров соперника. Интересно ли вам устроить им реванш?

— Не особо. Я могу, конечно, опрос сделать среди наших зрителей, но по поводу того поединка я скажу так. Да, Артём забрал первый раунд. И, как мне кажется, если бы он тогда не испугался, если бы он прощупал и понял, в какой Александр форме (а Емельяненко был не в лучшей форме), Тарасов и поединок бы выиграл. После того как Емельяненко упал от Дацика, может быть, Артём и думает: «Блин, надо было идти вперёд». В том поединке он избегал прямых столкновений.

А вот Вячеслава Дацика я бы с удовольствием увидел в клетке «Нашего дела». Он у нас уже дрался, правда, один раз, но зрители были в восторге от Славы.

Мы будем рассматривать поединок Дацика с кем-то из наших бойцов, которые у нас на контракте и представляют «Наше дело».

— Даже чемпионский бой с Вагабовым?

— Думаю, нет, не с Вагабовым. Я ему предлагал выйти в клетку с Сергеем Харитоновым. Созвонился с Серегой. Он сказал, что ему нет разницы, кого бить. Ведём переговоры по поводу этого поединка на декабрь.

— Почему постфактум был изменен результат боя между Гаджи Автоматом и Фернандо Родригесом?

— Я без понятия, как на турнирах РЕН ТВ принимаются решения. Очень странно. Фернандо у Родригеса действительно выиграл. Мне слабо в это верилось, когда я смотрел этот поединок, потому что был уверен, что Гаджи его просто съест. Смотрю и понимаю, что Родригес забирает раунды один за другим, что Гаджи Автомат проиграл. А зачем они сделали ничью? Я не знаю. Может быть, судейская коллегия, кто-то подавал апелляцию. Все, что касается «Бойцовского клуба на РЕН ТВ», вызывает колоссальные вопросы. Я не хочу лезть со своими советами в чужой огород. Но я как зритель, который любит посмотреть бои, немного удивляюсь организацией турниров. По ходу турнира меняются правила, меняется количество раундов.

— Приведите пример.

— Наш коллега — ведущий Саша Стоун дрался со Святославом Коваленко. Он месяц готовился по боксу, а ему за пять дней говорят, что бой по правилам ММА. Он говори: «Ребята, так же нельзя». Нет, бой по ММА. И у Святослава перевес в десять килограммов, а они делают бой. Понимаете? Таких примеров много. И ещё непредсказуемые судейские решения. Я с огромнейшим уважением отношусь к Владимиру Хрюнову, но на его месте я бы обратил на это внимание.

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«Появимся на федеральном канале»

— Вы долгое время работали на телевидении, занимались другой деятельностью. Сейчас являетесь одним из главных лиц в отечественных СМИ. Каково вам было пройти этот путь, насколько вам стала интересна эта деятельность? Не жалеете о чем либо?

— Да я вообще ни о чем не жалею. Любой человек ошибается, но я принимаю ошибки как опыт. Вот я даже не помню их, если честно. Я счастлив и рад, что так складывается моя жизнь, что плоды моей работы кем-то оцениваются.

Я нахожусь в приподнятом настроении. Впереди столько открытий, столько ещё всего нового, новых проектов. Колоссальный опыт, который я получил на телевидении, я продолжаю применять здесь.

— Вы долгое время работали на телевидении в прямых эфирах федерального канала. Хотелось бы вернуться туда с «Нашим делом» и в прямых эфирах транслировать свои турниры?

— После ваших слов у меня даже появилось чувство ностальгии. Я скучаю по телеку, честно. Это большой период моей жизни. Да, мы развиваемся. Мы думали об этом и, скорее всего, скоро появимся на одном из самых крупных федеральных каналов России, покажем свой контент ещё более широкой публике. Наша основная миссия — нести спорт в большие массы людей. И телевидение очень хорошо подходит для исполнения нашей миссии.