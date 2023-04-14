NEWS.ru побывал на тренировке Павла Шульского. Боец тяжелого веса лиги кулачных боев Top Dog FC считается одним из самых ярких персонажей в данном виде спорта. Он шесть раз становился чемпионом СКФО по боксу, трижды был в числе призеров чемпионата МВД. Спортсмен в эксклюзивном интервью рассказал о том, что его беспокоит. О казачестве, воспитании, боях на голых кулаках, Родине и женщинах — в материале NEWS.ru.
Владислав Белов
Боец ММА Павел Шульский: выступать под нейтральным флагом — позор!
14 апреля 2023 в 18:21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru