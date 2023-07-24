«Вышел со сломанной челюстью»: Исмаилов о госпитализации Легенды Тренер Исмаилов: боец Мурад вышел на бой с Ядуллаевым со сломанной челюстью

Фото: Соцсети

Мурад Легенда

Боец Мурад по прозвищу Легенда, которого госпитализировали после боя в промоушене «Наше Дело», вышел на поединок уже со сломанной челюстью, сообщил NEWS.ru известный тренер Рамазан Исмаилов. По его словам, восстановиться от этих повреждений можно примерно за месяц, после чего боец сможет возвращаться в тренировочный процесс и готовиться к следующему бою.

Мурад признался, что вышел на бой со сломанной челюстью. Восстановиться от этих повреждений можно за месяц. Он может погулять, покупаться и отдохнуть. Деньги же заработал. Главное, чтобы не было сотрясения мозга, — сказал Исмаилов.

Тренер добавил, что для Мурада лучше зарабатывать деньги таким способом, чем вести образ жизни, который у него был до сих пор.

Он нашел себя в боях. Прежние ошибки повторять не надо. Организациям он интересен, — добавил Исмаилов.

Ранее сообщалось, что бойца смешанного стиля Исрапила Рамазанова отправили в больницу сразу после боя против Фарида Ядуллаева, который состоялся 22 июля. У 37-летнего спортсмена диагностировали перелом скулы, левой стенки глазницы, носа и челюсти. Бой Мурад проиграл единогласным решением судей.