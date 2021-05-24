Бойцу Чимаеву сделали операцию в Чечне

https://static.news.ru/photo/9efe3aac-bd30-11eb-adf3-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Шведскому бойцу UFC чеченского происхождения Хамзату Чимаеву сделали операцию на щитовидной железе в Чеченской республике. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» .

Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грепплинг, качка — всё хорошо идёт, — рассказал Чимаев.

Также боец отметил, что врачи поработали хорошо, а сделать операцию помог глава республики Рамзан Кадыров. Чимаев провёл последний бой в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Меершарта. Всего на его счету три победы в трёх поединках в UFC.

Как сообщалось ранее, боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слова другого представителя UFC — Абубакара Нурмагомедова. Ранее Абубакар припомнил бойцу чеченского происхождения, как он некогда покинул родину и просил убежища в Швеции, а затем вернулся в Чечню и нашёл «зону комфорта».