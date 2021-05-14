Чимаев ответил на угрозу брата Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/db99715e-b4d2-11eb-a030-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: UFC/vk.com

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слова другого представителя UFC — Абубакара Нурмагомедова. Ранее Абубакар припомнил бойцу чеченского происхождения, как он некогда покинул родину и просил убежища в Швеции, а затем вернулся в Чечню и нашёл «зону комфорта». Своей реакцией на критику Абубакара Чимаев поделился в Instagram.

Да, я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря «мы — чеченцы», — написал Чимаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в том, что непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сможет одолеть любого воспитанника академии «Ахмат», и предложил любые деньги Хабибу за поединок с бойцом из чеченского клуба.

Также сообщалось, что российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — проект UFC.