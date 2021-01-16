Боец из Бразилии бросил вызов Нурмагомедову

https://static.news.ru/photo/f5fea01e-5951-11eb-bd18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец MMA Чарльз Оливейра из Бразилии на своей официальной странице в социальной сети в воскресенье, 17 января, опубликовал пост, обращённый к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. В своём послании латиноамериканец бросает вызов россиянину, завершившему карьеру.

За день до этого встречу за закрытыми дверями с Хабибом провёл глава UFC Дэйна Уайт. Он объявил, что возвращение бойца в спорт возможно.

Спасибо, Хабиб. При всём уважении я чувствую, что готов бросить тебе вызов. Надеюсь, увидимся в ближайшее время, — написал в Twitter спортсмен из Бразилии.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. Свое решение уйти из UFC он мотивировал просьбой матери. За четыре месяца до боя с Гейтжи от коронавируса скончался отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю допустил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру в промоутерской организации UFC при одновременном выполнении нескольких условий.