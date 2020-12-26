Боец Харитонов предложил пожизненно дисквалифицировать Исмаилова за драку

https://static.news.ru/photo/7a167632-4783-11eb-8567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов назвал неприемлемым поведение бойца Магомеда Исмаилова, который, по его мнению, стал зачинщиком драки на соревнованиях Fight Nights Global Winter Cup. По мнению Харитонова, Исмаилов должен быть пожизненно исключён из спорта.

Зачинщиком был Мага (Магомед. — NEWS.ru). Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи, — приводит РБК слова Харитонова.

Исмаилов устроил потасовку после одного из боёв 24 декабря со своим коллегой Владимиром Минеевым. Всё началось со словесной перепалки и обвинений в трусости, после чего Исмаилов нанёс удар кулаком. К потасовке подключились посторонние люди, находившиеся в клетке, а затем дерущихся разняли полицейские.

Минеев и Исмаилов провели бой в рамках Fight Nights Global в октябре 2018 года, и судьи тогда зафиксировали ничью. С тех пор бойцы неоднократно конфликтовали в социальных сетях и заявляли о готовности провести реванш.

После драки на Fight Nights Global Winter Cup Исмаилова доставили в отделение полиции. Бойцу смешанного стиля грозит штраф или арест до 15 суток, ему вменяют мелкое хулиганство.