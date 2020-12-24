Исмаилова доставили в отделение полиции после драки с Минеевым

https://static.news.ru/photo/c79feae8-4628-11eb-a1fc-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов доставлен в отделение полиции после устроенной драки на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве.

Исмаилов устроил потасовку после одного из боёв вечера со своим коллегой Владимиром Минеевым. Всё началось со словесной перепалки и обвинений в трусости, после чего Исмаилов нанёс удар кулаком. К потасовке подключились посторонние люди, находившиеся в клетке, а затем дерущихся разняли полицейские. Об этом сообщает «МК».

Минеев и Исмаилов провели бой в рамках Fight Nights Global в октябре 2018 года, и судьи тогда зафиксировали ничью. С тех пор бойцы неоднократно конфликтовали в социальных сетях и заявляли о готовности провести реванш.

В активе 34-летнего Исмаилова 17 побед в ММА, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью.

20 декабря NEWS.ru писал, что тренер Исмаилова анонсировал его бой с Александром Шлеменко.

13 декабря в Москве Исмаилов единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.