Тренер бойца ММА Исмаилова анонсировал его бой со Шлеменко

https://static.news.ru/photo/c420454e-42a3-11eb-9016-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов готов выйти в октагон против Александра Шлеменко. Об этом сообщил его брат и тренер Рамазан Исмаилов.

Как я заметил, почти 99% зрителей хотят бой со Шлеменко — не знаю, с чем это связано. <...> Но раз зритель хочет бой со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. Потому что мы отталкиваемся от зрителей. Это ММА, такая индустрия. <...> Шлеменко — очень достойный и сильный боец. Будет яркий, красочный бой, где, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть, — сказал Рамазан Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Он заметил, что Шлеменко уже давно зарекомендовал себя и является звездой мирового уровня. Поэтому о недооценке соперника речи быть не может.

Профессиональный рекорд Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.

Шлеменко — бывший чемпион организации Bellator в среднем весе, он трижды защищал титул. Свой последний на сегодняшний день поединок он провёл в декабре 2019 года, победив в первом раунде удушающим приёмом экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвида Бранча. За карьеру Александр одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, результат одного боя признан несостоявшимся: в 2015 году Шлеменко нокаутировал голландца Мелвина Манхуфа, но результат аннулировали из-за того, что россиянин провалил допинг-тест.

Сам Шлеменко, к слову, заявлял, что хочет провести бой с Исмаиловым. Как писал NEWS.ru, Александр проанализировал бой Магомеда со Штырковым и «открыл для себя многое». Он отметил, что отчётливо видит слабые места Исмаилова.