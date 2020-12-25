Бойцу Исмаилову вменяют мелкое хулиганство

https://static.news.ru/photo/d48ca3cc-4678-11eb-aeec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении Магомеда Исмаилова за мелкое хулиганство после драки на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве.

Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что бойцу смешанного стиля грозит штраф или арест до 15 суток, мера пресечения для Исмаилова будет определена в суде.

Накануне NEWS.ru писал, что российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова доставили в отделение полиции после драки на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup.

Исмаилов устроил потасовку после одного из боёв вечера со своим коллегой Владимиром Минеевым. Всё началось со словесной перепалки и обвинений в трусости, после чего Исмаилов нанёс удар кулаком. К потасовке подключились посторонние люди, находившиеся в клетке, а затем дерущихся разняли полицейские.

Минеев и Исмаилов провели бой в рамках Fight Nights Global в октябре 2018 года, и судьи тогда зафиксировали ничью. С тех пор бойцы неоднократно конфликтовали в социальных сетях и заявляли о готовности провести реванш.