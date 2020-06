Худшие опасения относительно главного боя между доминирующей чемпионкой в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер подтвердились уже в первом раунде. Отпустив на вольные хлеба Кристиану Сайборг и лишив фанатов женских боёв желанного реванша с Амандой Нуньес, руководство UFC организовало бессмысленный поединок чемпионки с соперницей, которую до этого избила Сайборг. Даже на своей сильной стороне в борьбе канадка оказалась неконкурентоспособной, а потому её удел был все пять раундов получать тяжелейшие удары и держаться на ногах за счёт характера и природной стойкости.

Шансов на победу у неё не было никаких, а потому остаются вопросы, почему угловые и рефери Херб Дин не прекратили это бессмысленное избиение после четвёртого раунда, когда работающая в свободное время преподавателем алгебры Спенсер залила кровью половину октагона, а на её лбу начала расти огромная гематома. Нуньес выразила своё восхищение сопернице, получившей более сотни тяжелейших ударов за пять раундов, но всё же суть бойцовского спорта — в состязании равных, а не в показательном избиении заведомо слабейшего соперника.

Изначально весовая категория до 66 кг была создана ради Кристианы Сайборг, которая никогда не сможет согнать вес до 61 кг. Но с её уходом весь полулёгкий дивизион потерял всякий смысл. Нуньес владеет поясом и в легчайшем весе, где у неё есть хоть какой-то выбор соперниц. Спенсер, если поработает с диетологом, тоже без проблем перейдёт в эту категорию. Бразильянка выглядела намного мощнее её в бою. Остальным немногочисленным девушкам также можно предложить согнать вес и закрыть этот полупустой дивизион, ведь вряд ли в ближайшее время Дэйне Уайту удастся вернуть Сайборг или подписать Кейлу Харрисон.

После годового отсутствия в октагоне и трёх поражений нокаутами было интересно посмотреть на текущее состояние экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Противостоял ему также идущий на серии поражений возрастной бразилец Рафаэл Ассунсау, который безуспешно пытался два раунда сокращать дистанцию. Гарбрандт уже не зарубался в своих лучших традициях, а действовал осторожно на встречных курсах. Когда бой стал откровенно скучным, он взорвался первый раз, отправив Ассунсау во флеш-нокдаун, а на последней секунде раунда срубил его мощнейшим правым оверхендом одновременно с гонгом. Бразилец в такой ситуации имел время, чтобы прийти в себя, но несколько минут не мог даже самостоятельно сидеть на стуле, настолько он был потрясён.

В претендентском бою в этом же дивизионе Алджемейн Стерлинг победил столь легко, что казалось, Кори Сэндхэген решил специально преклонить колено перед чернокожим оппонентом в рамках всеамериканского флешмоба. Однако, если внимательно посмотреть повтор, можно отметить филигранные действия ямайского грепплера в партере и нежелание сдаваться сопернику, который одновременно со сдачей на несколько секунд потерял сознание.

Стерлинг теперь обязательно получит титульный бой. Вопрос лишь в том, произойдёт это после поединка россиянина Петра Яна и Жозе Алду, который пока так официально и не объявлен, или же он заменит кого-то из этих бойцов. В скоротечном поединке Стерлинг потратил немного сил и не получил травм, а значит, мог бы и через пару-тройку месяцев вернуться в дело. Сам Ян одним из первых поздравил его с победой и выразил надежду на скорую встречу. Поединок лучшего ударника с одним из лучших бойцов дивизиона может украсить любой из номерных турниров.

Пока ирландец размышляет, когда и с кем ему проводить следующий бой, фабрика звёзд UFC начала работу над новым проектом, который сможет его заменить в перспективе. 25-летний Шон О'Мэлли также имеет ирландские корни, кучу татуировок по всему телу, нокаутирующий удар и не лезет за словом в карман. Высоченный для 61 кг боец не знает поражений и одержал уже четыре победы в октагоне, две из которых — яркими нокаутами. После того как в жёстком размене он вырубил уважаемого ветерана Эдди Уайнлнда, Шон провозгласил себя лучшим ударником в UFC. Боец ратует за легализацию марихуаны и экспериментирует со своими причёсками, нося то копну а-ля Маруан Фелаини, то разноцветные дреды, как в этом бою. Единственным тёмным пятном в его биографии остаётся найденный в допинг-пробе год назад стероид остарин.