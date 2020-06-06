В Лас-Вегасе прошёл юбилейный турнир UFC 250. Главный бой вечера превратился в откровенный мисматч. Пять раундов самая опасная женщина планеты Аманда Нуньес уродовала лицо канадской учительницы математики Фелисии Спенсер, и никто не захотел прекращать этот бессмысленный процесс. Экс-чемпион Коди Гарбрандт нокаутировал соперника на последней секунде второго раунда, а Алджемейн Стерлинг задушил Кори Сэндхэгена и теперь может сразиться за титул в легчайшем весе с россиянином Петром Яном. Наконец, будущая звезда этого дивизиона Шон О'Мэлли порадовал очередным нокаутом и напомнил Конора Макгрегора.

Куда смотрели угловые и рефери

Худшие опасения относительно главного боя между доминирующей чемпионкой в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер подтвердились уже в первом раунде. Отпустив на вольные хлеба Кристиану Сайборг и лишив фанатов женских боёв желанного реванша с Амандой Нуньес, руководство UFC организовало бессмысленный поединок чемпионки с соперницей, которую до этого избила Сайборг. Даже на своей сильной стороне в борьбе канадка оказалась неконкурентоспособной, а потому её удел был все пять раундов получать тяжелейшие удары и держаться на ногах за счёт характера и природной стойкости.

Шансов на победу у неё не было никаких, а потому остаются вопросы, почему угловые и рефери Херб Дин не прекратили это бессмысленное избиение после четвёртого раунда, когда работающая в свободное время преподавателем алгебры Спенсер залила кровью половину октагона, а на её лбу начала расти огромная гематома. Нуньес выразила своё восхищение сопернице, получившей более сотни тяжелейших ударов за пять раундов, но всё же суть бойцовского спорта — в состязании равных, а не в показательном избиении заведомо слабейшего соперника.

Полулёгкий женский дивизион стоит закрыть

Изначально весовая категория до 66 кг была создана ради Кристианы Сайборг, которая никогда не сможет согнать вес до 61 кг. Но с её уходом весь полулёгкий дивизион потерял всякий смысл. Нуньес владеет поясом и в легчайшем весе, где у неё есть хоть какой-то выбор соперниц. Спенсер, если поработает с диетологом, тоже без проблем перейдёт в эту категорию. Бразильянка выглядела намного мощнее её в бою. Остальным немногочисленным девушкам также можно предложить согнать вес и закрыть этот полупустой дивизион, ведь вряд ли в ближайшее время Дэйне Уайту удастся вернуть Сайборг или подписать Кейлу Харрисон.

Гарбрандт стал осторожнее и опаснее

После годового отсутствия в октагоне и трёх поражений нокаутами было интересно посмотреть на текущее состояние экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Противостоял ему также идущий на серии поражений возрастной бразилец Рафаэл Ассунсау, который безуспешно пытался два раунда сокращать дистанцию. Гарбрандт уже не зарубался в своих лучших традициях, а действовал осторожно на встречных курсах. Когда бой стал откровенно скучным, он взорвался первый раз, отправив Ассунсау во флеш-нокдаун, а на последней секунде раунда срубил его мощнейшим правым оверхендом одновременно с гонгом. Бразилец в такой ситуации имел время, чтобы прийти в себя, но несколько минут не мог даже самостоятельно сидеть на стуле, настолько он был потрясён.

Стерлинг может подраться с Яном уже сейчас?

В претендентском бою в этом же дивизионе Алджемейн Стерлинг победил столь легко, что казалось, Кори Сэндхэген решил специально преклонить колено перед чернокожим оппонентом в рамках всеамериканского флешмоба. Однако, если внимательно посмотреть повтор, можно отметить филигранные действия ямайского грепплера в партере и нежелание сдаваться сопернику, который одновременно со сдачей на несколько секунд потерял сознание.

Стерлинг теперь обязательно получит титульный бой. Вопрос лишь в том, произойдёт это после поединка россиянина Петра Яна и Жозе Алду, который пока так официально и не объявлен, или же он заменит кого-то из этих бойцов. В скоротечном поединке Стерлинг потратил немного сил и не получил травм, а значит, мог бы и через пару-тройку месяцев вернуться в дело. Сам Ян одним из первых поздравил его с победой и выразил надежду на скорую встречу. Поединок лучшего ударника с одним из лучших бойцов дивизиона может украсить любой из номерных турниров.

Явление нового Макгрегора

Пока ирландец размышляет, когда и с кем ему проводить следующий бой, фабрика звёзд UFC начала работу над новым проектом, который сможет его заменить в перспективе. 25-летний Шон О'Мэлли также имеет ирландские корни, кучу татуировок по всему телу, нокаутирующий удар и не лезет за словом в карман. Высоченный для 61 кг боец не знает поражений и одержал уже четыре победы в октагоне, две из которых — яркими нокаутами. После того как в жёстком размене он вырубил уважаемого ветерана Эдди Уайнлнда, Шон провозгласил себя лучшим ударником в UFC. Боец ратует за легализацию марихуаны и экспериментирует со своими причёсками, нося то копну а-ля Маруан Фелаини, то разноцветные дреды, как в этом бою. Единственным тёмным пятном в его биографии остаётся найденный в допинг-пробе год назад стероид остарин.