Нефть, доллар и золото: как будет поддерживаться рубль

Пара доллар/рубль в прошлую пятницу не смогла обновить минимум четверга — 74,66, тем самым дала повод к потенциальному продолжению роста в рамках июньского восходящего тренда с целью 76,59 и выше. Этот сценарий является сейчас основным. В свою очередь, сигналом к смене тенденции можно будет считать снижение валютной пары доллар/рубль за уровень 73,36.

Среднесрочный тренд по-прежнему определяют инфляция, а также геополитика. Индекс потребительских цен в августе продемонстрировал очередной виток роста до 3,6%. В свою очередь, на прошлой неделе сенаторы-демократы представили законопроект о введении санкций против России в связи с утверждениями о якобы готовности российской стороны платить боевикам за убийства американских солдат в Афганистане. Очевидно, что в США уже переходят от слов к делу, что пугает инвесторов в российские активы.

На этой неделе в центре внимания окажется заседание ЦБ, а соответственно, будет принято решение по ставке. Банк России, вероятно, оставит ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 4,25%, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

На решение Центробанка наверняка повлияет ускорение инфляции, а также рост курса валюты. Например, доллар за лето подорожал примерно на 7%. Кроме того, риск дальнейшего падения рубля всё ещё сохраняется, судя по усилению геополитических рисков. Однако в целом решение мало как повлияет на рубль. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​ трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​

Потенциально до конца месяца рубль может поддержать нефть в случае начала роста, а также намерения Центробанка с 1 октября продать около 185 млрд рублей.

Потенциал для восстановления нефти

Нефтяные котировки начинают неделю на уровнях ниже важного технического и психологического рубежа в $40 за баррель Brent. На них по-прежнему оказывает давление медленное восстановление экономики в мире и, соответственно, спроса на ресурсы. Запасы всё ещё заметно превышают потребность. Они остаются на 600 млн баррелей выше показателей прошлого года, согласно оценке банка Morgan Stanley.

pixabay.com

Уменьшается закупка нефти Китаем, который летом приобрёл рекордные объёмы по низким ценам. В таких условиях Саудовская Аравия сократила отпускные цены на октябрь для своих потребителей в Азии на $1,4. Кроме того, проявления второй волны пандемии в Европе и Латинской Америке также не способствуют оптимизму инвесторов.

Его поддерживает, с другой стороны, некоторое восстановление котировок рисковых активов, в частности фондовых индексов, после обрушения в начале сентября. Как отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, это пока не позволяет сильнее подешеветь и чёрному золоту. К данному фактору добавляется то, что Ливия планирует восстановить добычу, ограниченную ранее внутренним вооруженным конфликтом. Кроме того, вновь приостановили работу некоторые производители в Мексиканском заливе из-за приближения нового урагана.

Инвесторы осторожничают ещё и потому, что на текущей неделе ожидают результатов переговоров стран — участников соглашения ОПЕК+. В среду состоится заседание его технического комитета, в четверг — министерского комитета. Будет проанализировано выполнение соглашения различными странами. Вердикт указанных совещаний способен сдвинуть котировки в ту или иную сторону. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Таким образом, драйверы конъюнктуры достаточно противоречивы, что создаёт неопределённость в отношении перспектив котировок в ближайшие дни. Наиболее вероятный диапазон их колебаний в течение недели — $38,8–41 за баррель Brent.

Новый диапазон для золота

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Цены на золото продлили консолидацию четвёртую неделю подряд после отката, которому предшествовал выход на новые исторические максимумы ($2075 за унцию). Признаки ослабления физического спроса на драгметалл в Индии и укрепление доллара на фоне затухания коррекции на фондовых рынках сдержали покупателей золота. Тем не менее такая техническая картина указывает на возросшие шансы формирования нового растущего импульса, который в течение ближайших недель — месяцев приведёт как минимум к повторению рекорда.

На этой неделе катализатором этого могут послужить итоги заседания ФРС и последующая пресс-конференция её председателя Джерома Пауэлла в среду, подчеркнул руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Целью может стать диапазон $1970–2000. Монетарные власти поставлены в не очень удобное положение: с одной стороны, макростатистика указывает на уверенное восстановление экономики США, что подталкивает к улучшению прогнозов спада по итогам года, с другой — сохраняется неопределённость в отношении принятия конгрессом нового пакета стимулов, что может прервать эту тенденцию. Также Федрезерву очевидно, что и в случае его одобрения основная тяжесть покупок гособлигаций США ляжет на его плечи, поэтому рынок стоит к этому подготовить.

По этой причине даже в отсутствие расширения стимулов (к этому в сентябре, в частности, призывала прежняя глава ФРС Джанет Йеллен), сигналы от ФРС могут носить предельно «голубиный» характер, что фактически заставит перенести ожидания запуска стимулов с сентября на декабрь. Блокирование демократами последнего предложения республиканцев по программе стимулов отложило этот процесс на период после президентских выборов 3 ноября.

Сохранение преимущества у кандидата от демократов Джо Байдена в колеблющихся штатах будет также поддерживать нервозность биржевых игроков. К тому же нужно учитывать дальнейший рост инфицированных COVID-19 (в США тревожная тенденция наблюдается в 11 штатах, хотя в целом картина выглядит обнадеживающей), в то время как массовую вакцинацию в лучшем случае стоит ожидать лишь в первом квартале 2021 года. Михаил Коган трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Дополнительным фактором покупок золота на этой неделе может стать рассмотрение в британском парламенте законопроекта о внутреннем рынке, одобрение которого может фактически поставить крест на перспективах «мирного» Brexit — в ЕС едва ли будут готовы продолжить переговоры с Лондоном в этих условиях.

Более отдалённые перспективы золота остаются также выраженно оптимистичными. Поддержание ФРС околонулевых ставок как минимум до конца следующего года, а объективно и позже — учитывая недавнее выступление главы ФРС Пауэлла, который анонсировал ориентацию на средний уровень инфляции в последние годы — создало условия для отрицательных процентных ставок с учётом инфляции, которая подала признаки роста. Это будет обуславливать интерес участников рынка к наращиванию доли золота в инвестиционных портфелях.