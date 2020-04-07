Информация о том, что Китай после своего Нового года не вышел на работу, и о том, что коронавирус уже находится в других государствах — навела панику на финансовых рынках. Инвесторы поняли, что производства разных стран будут замедлены, вследствие чего пострадает экономика в целом. По этой причине мы видели активную распродажу на всех фондовых площадках. Обычно золото выступает активом-убежищем для инвесторов, оно пользуется спросом и дорожает. Но что же пошло не так на этот раз?

Если мы посмотрим на золото в исторической ретроспективе, то можно увидеть, что оно действительно очень часто пользуется спросом у инвесторов. Но это бывает в том случае, если проблема острая, но местная — на два-три региона: США с Китаем вели торговую войну, Евросоюз ввёл санкции против России и т.д. То есть в этих случаях есть несколько сторон, настроенных друг против друга. И тогда активы переводятся в золото. Сейчас же беда общая.

Как пояснила NEWS.ru независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая, в торговых спорах между США и Китаем все понимали, что и какая страна должна сделать, чтобы конфликт усилился или ослаб. В текущем моменте есть понимание, что почти во всех странах производство встало, государства парализованы уже экономически. Когда так было в последний раз? В 2008 году — и вот тогда золото тоже болтало из стороны в сторону.

Потому что так заведено — если беда на всей планете и невозможно проанализировать её окончание — в качестве актива-убежища вступает доллар. Хотя фактически у США могут быть самые большие проблемы. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Вот и получаем — обострение ситуации с пандемией роняют цену на жёлтый металл. Отсутствие плохих новостей отправляет золото в рост. Однако сейчас уронить котировки могут не только «медицинские» новости, но и последствия — экономические новости. И если клич экономического голода поддержат несколько стран — драгметалл снова начнёт дешеветь.

Поэтому говорить о глобальном росте, наверное, бессмысленно, в кризис нет ничего определённого. Да и для России в общем-то всё равно — растёт золото или падает — экономический рост явно замедлен, впереди социальные выплаты, возможные проблемы с банками и ростом просрочек по кредитам, — сказала эксперт.

Поэтому даже если золото и вырастет — оно никак не поможет решить внутренние проблемы.

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Жёлтый металл —традиционный защитный актив — инвесторы приобретают его, когда брать больше нечего, а денег много. Снижение цены золота в начале марта объясняется распространением паники инвесторов на все сегменты финансовых рынков. Падение индексов на фондовых площадках потянуло за собой кредитное сжатие, и котировки драгметалла начали опускаться, однако резко «отстрелили» вверх после принятия ФРС США безлимитной программы выкупа активов, что послужило хорошим сигналом и для других рынков.

По мнению финансового эксперта TeleTrade Сергея Шамраева, дальнейшая динамика золота будет зависеть от динамики реального сектора экономики, ответа на вопрос, насколько сильно пострадал глобальный ВВП от последствий пандемии. Поскольку регуляторы планеты уже приняли большое количество мер, направленных на накачку ликвидности в финансовый сектор, а последствия пандемии для реального сектора являются, очевидно, негативными, вполне вероятно и реально, что жёлтый металл побьёт исторические рекорды и выйдет на невиданные до этого уровни в среднесрочной перспективе.

Доля золотовалютных резервов (ЗВР) российского ЦБ, размещённых в золоте, годами увеличивалась и достигает сейчас порядка 20% или около $120 млрд (на 1 марта). С этой точки зрения, считает Шамраев, при высоких ценах на жёлтый металл растут и российские ЗВР, что является позитивом для российского регулятора и добавляет стабильности отечественной финансовой системе.

В свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский сообщил, что локальное падение золота, которое наблюдалось в марте, было обусловлено общей коррекций на мировых финансовых рынках. Инвесторы фиксировали прибыль или же пытались выйти в cash, чтобы высвободить деньги для поддержания или наращивания позиций в других активах. Плюс ситуацию усугубляла американская валюта, которая активно дорожала, что напрямую негативно влияло на золото. При этом стоит отметить, что в основном эти движения носили спекулятивный характер. Со стороны реального сектора спроса на золото не было, учитывая пандемию и падение интереса покупателей к ювелирным изделиям.

В целом глобальный тренд на рост золота сохранится, что было подтверждено сегодняшним днём, когда котировки обновили максимум в районе $1700 за тройскую унцию. Рост золота обусловлен тем, что пик пандемии не пройдет, а значит неизвестно, сколько продлится мировой карантин и как сильно он повлияет на мировую экономику. Инвесторы такие периоды предпочитают пережидать в защитных активах, которым исторически является золото. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

В среднесрочной перспективе трудно сказать, до каких уровней жёлтый металл может вырасти, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что рост продолжится до тех пор, пока не будет понятно, где может быть дно кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В краткосрочной перспективе стоит ждать возврат котировок выше $1700 за тройскую унцию.

Если рост цен на золото и дальше будет сопряжён исключительно с развитием кризиса, очевидно, что это для России никак не выгодно. Но от роста жёлтого металла будут расти ЗВР в части монетарного золота. Также от увеличения в цене драгметалла выиграют золотодобытчики, но они составляют малую долю российской экономики, поэтому в целом от роста золота экономика РФ не выиграет.