Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса Глава НМА Юшин: в 2025 году РФ заработает на экспорте мяса рекордные $2 млрд

В 2025 году экспорт мясной продукции принесет России около $2 млрд, заявил NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Хотя этот показатель пока уступает зерновому экспорту, ключевое преимущество — в высокой добавленной стоимости, пояснил эксперт. Он привел наглядное сравнение: тонна зерна оценивается примерно в $250 (19,313 тыс. рублей), в то время как килограмм говяжьих желудков на китайском рынке стоит $15 (около 1159 рублей).

В этом году мы заработаем на экспорте мяса около $2 млрд. Это пока немного по сравнению с зерном, но важно понимать разницу в цене: тонна зерна стоит около $250, а килограмм говяжьих желудков в Китае — $15. Экспортируя мясо, мы, по сути, экспортируем переработанное зерно с огромной добавленной стоимостью, — сказал Юшин.

По его словам, главный тренд, на который делает ставку отрасль, — рост мирового потребления. Через 20 лет миру потребуется дополнительно 100 млн тонн мяса, и Россия должна стать ключевым игроком на этом рынке, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что мировые цены на говядину впервые достигли $7 (569,5 рубля) за килограмм. Это самый высокий показатель с 1960 года. За последние пять месяцев стоимость мяса выросла на 3% в октябре 2025 года и на 17% в годовом выражении.