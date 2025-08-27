День знаний — 2025
27 августа 2025 в 09:50

Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами

Энергоэксперт Шмаль: с запасами нефти и газа все хуже, чем с ресурсами

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Благополучие и развитие всех сырьевых отраслей зависят от базы — ресурсов и запасов, однако между этими понятиями огромная разница, заявил NEWS.ru глава Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, ресурсов в стране много, а вот с запасами нефти и газа все гораздо сложнее. Проблема в том, что за их создание сегодня никто не отвечает, пояснил Шмаль.

Если говорить о ресурсах, то у нас их много. А вот что касается запасов… Ресурсы — это предполагаемое и разведанное наукой. Чтобы они стали запасами, надо пробурить скважины, оценить пласт, его характеристики и т. п. Сегодня у нас за создание запасов не отвечает никто. Нет в стране такого органа, — сказал Шмаль

По его словам, главный вопрос в том, будут ли у России запасы нефти и газа. В противном случае развитие отрасли под вопросом даже при наличии большого числа энергетических стратегий, уверен эксперт.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что запасов нефти при текущей добыче хватит на 26 лет. По его словам, это лишь 13 млрд из 31 млрд тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть — трудноизвлекаемые.

До этого Минприроды РФ сообщило, что общий объем запасов РФ по 29 видам редких металлов в настоящее время оценивается в 658 млн тонн. Среди них запасы 15 видов редкоземельных металлов составляют 28,5 млн тонн.

