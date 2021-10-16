Турист назвал Абхазию беднейшей страной и перечислил главные опасности

Турист по имени Олег посетил Абхазию и рассказал о том, как не оказаться в опасной ситуации во время отдыха. Отзыв путешественника был опубликован на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен». Автор отметил, что Абхазия — беднейшая, но очень красивая страна.

Россиянин рассказал , что в стране процветает воровство, поэтому он рекомендовал читателям отказаться от поездки на своём авто. Ещё одним минусом является то, что повсюду наблюдаются проблемы с инфраструктурой: разбитые дороги и перебои с электричеством.

Путешественник добавил, что не стоит начинать знакомство со страной со знакомства с таксистами. Главный плюс, по его мнению, в том, что в Абхазии всё очень «бюджетно», а также еда вкусная.

Новое исследование банка «Росгосстрах» показало, что россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих.

Аналитики уточнили, что 42% россиян сократили запланированные расходы на отпуск в этом году. Более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, ещё 14% — незначительно. При этом у 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан — увеличились.