Турэксперт предупредил о мошеннических схемах с жильем в Турции Турэксперт Арутюнов: мошенники создают фейковые объявления с жильем в Турции

Мошенники создают фейковые объявления с жильем в краткосрочную аренду в Турции, заявил ОТР эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Кроме того, злоумышленники обманывают и людей, которые планируют забронировать номер в отеле.

Есть некие сайты, которые якобы продают отельное бронирование, шлют свои подтверждения, которые не соответствуют, например, информации, поступающей в отель. Такое тоже бывает, когда люди купили в какой-нибудь турецкой фирме этот отель, а отель вообще даже не в курсе, что эта фирма продает его номера. Сайт просто штампует ваучеры и посылает, — рассказал Арутюнов.

Во избежание проблем он посоветовал арендовать жилье в другой стране через надежного посредника. Эксперт предостерег от использования только что появившихся площадок для бронирования недвижимости. Прежде чем бронировать недвижимость, следует изучить цены в конкретном сегменте. Слишком низкая стоимость — тревожный знак. Наконец, людям, планирующим арендовать жилье за рубежом, лучше изучить местное правовое регулирование, заключил эксперт.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать приоритетным направлением для отдыха в качестве альтернативы Турции из-за схожих климатических условий. По ее словам, также можно рассмотреть варианты с путешествием во Вьетнам или Египет.