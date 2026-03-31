Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:27

Турэксперт предупредил о мошеннических схемах с жильем в Турции

Турэксперт Арутюнов: мошенники создают фейковые объявления с жильем в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники создают фейковые объявления с жильем в краткосрочную аренду в Турции, заявил ОТР эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Кроме того, злоумышленники обманывают и людей, которые планируют забронировать номер в отеле.

Есть некие сайты, которые якобы продают отельное бронирование, шлют свои подтверждения, которые не соответствуют, например, информации, поступающей в отель. Такое тоже бывает, когда люди купили в какой-нибудь турецкой фирме этот отель, а отель вообще даже не в курсе, что эта фирма продает его номера. Сайт просто штампует ваучеры и посылает, — рассказал Арутюнов.

Во избежание проблем он посоветовал арендовать жилье в другой стране через надежного посредника. Эксперт предостерег от использования только что появившихся площадок для бронирования недвижимости. Прежде чем бронировать недвижимость, следует изучить цены в конкретном сегменте. Слишком низкая стоимость — тревожный знак. Наконец, людям, планирующим арендовать жилье за рубежом, лучше изучить местное правовое регулирование, заключил эксперт.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать приоритетным направлением для отдыха в качестве альтернативы Турции из-за схожих климатических условий. По ее словам, также можно рассмотреть варианты с путешествием во Вьетнам или Египет.

путешествия
туристы
мошенники
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.