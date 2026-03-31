Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться к затяжному кризису в энергетической сфере из-за ситуации вокруг Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом еврокомиссар Дан Йоргенсен отметил, что влияние ближневосточного конфликта на поставки энергоносителей пока удается сдержать.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 70%. Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что европолитики не понимают серьезности грядущего энергетического кризиса. По его словам, они не пытаются смягчить будущие риски. Он предупредил, что Европу ждут энергетические локдауны. Глава РФПИ отметил, что речь идет, например, о дефиците топлива для автомобилей.

Тем временем фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года впервые с 19 марта превысили отметку $115 (около 9,4 тыс. рублей) за баррель. На лондонской бирже ICE стоимость выросла более чем на 2,5%.