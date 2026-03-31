Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс. Найденная в Москве сумка с $88 тыс. принадлежала матери семилетней девочки

Сумка с $88 тыс. (7,1 млн рублей), которую нашли дети в центре Москвы, принадлежала жительнице столицы, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, семилетняя девочка поссорилась с мамой и решила отомстить — встряхнула и выкинула ее сумку с купюрами. Позже клад обнаружили подростки.

В сообщении говорится, что женщине вернут $83 тыс. (6,7 млн рублей). Часть из них, как отметили в канале, забрали не только дети, но и птицы. Известно, что очевидцы заметили в Мещанском районе летающих птиц с долларами в клюве.

Ранее в польском городе Водзислав-Силезский на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей. Их хотели реализовать на аукционе, но местный музей решил включить находки в свою коллекцию, так как они могут иметь историческую ценность.

До этого сообщалось, что полиция вернула вахтовику из Липецкой области 500 тыс. рублей и ювелирные украшения, забытые в междугороднем автобусе. Деньги и ценности были обнаружены в бесхозном багаже при обследовании транспорта, прибывшего из Новосибирска.