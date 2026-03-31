31 марта 2026 в 11:42

Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.

Найденная в Москве сумка с $88 тыс. принадлежала матери семилетней девочки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сумка с $88 тыс. (7,1 млн рублей), которую нашли дети в центре Москвы, принадлежала жительнице столицы, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, семилетняя девочка поссорилась с мамой и решила отомстить — встряхнула и выкинула ее сумку с купюрами. Позже клад обнаружили подростки.

В сообщении говорится, что женщине вернут $83 тыс. (6,7 млн рублей). Часть из них, как отметили в канале, забрали не только дети, но и птицы. Известно, что очевидцы заметили в Мещанском районе летающих птиц с долларами в клюве.

Ранее в польском городе Водзислав-Силезский на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей. Их хотели реализовать на аукционе, но местный музей решил включить находки в свою коллекцию, так как они могут иметь историческую ценность.

До этого сообщалось, что полиция вернула вахтовику из Липецкой области 500 тыс. рублей и ювелирные украшения, забытые в междугороднем автобусе. Деньги и ценности были обнаружены в бесхозном багаже при обследовании транспорта, прибывшего из Новосибирска.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Путин обсудил инвестпроекты в энергетике с лидером арабской страны
Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

