Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест Суд продлил арест подозреваемому в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга

Суд продлил на два месяца арест Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика из Красносельского района, сообщила ТАСС представитель пресс-службы петербургских судов Ксения Комкова.

Октябрьский районный суд продлил Жилкину меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая включительно, — подтвердила Комкова.

В начале февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант провел в следственном изоляторе 1 месяц и 30 суток — до 31 марта 2026 года.

До этого сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено ночью вмерзшим в лед. Труп ребенка обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Жилкин говорил следователям, что ударил Пашу по голове, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Однако вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления. Жилкин, по предположению медиков, утопил в Шингерском водопаде еще живого ребенка, пытаясь замести следы.