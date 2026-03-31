В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов

Прокуратура Красноярского края начала проверку обоснованности тарифов на коммунальные услуги на фоне жалоб жителей и роста цен, сообщили в надзорном ведомстве. Отмечаются перебои в подаче ресурсов и признаки системных нарушений в сфере ЖКХ.

Зачастую фиксируются перерывы в подаче ресурсов — сверх установленных нормативов. А меры по ремонту и модернизации объектов ЖКХ либо не принимаются, либо запаздывают. Проблемы приобретают системный характер, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, рост тарифов нередко связан с включением в расчеты экономически необоснованных затрат ресурсоснабжающих организаций. Также нарушения при разработке и реализации инвестиционных программ, которые ранее становились предметом уголовно-правовой оценки. Профильное ведомство не всегда своевременно реагирует на выявленные факты.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что для оценки работы управляющих компаний нет четких критериев. Она отметила, что именно это становится причиной большого количества жалоб на работу УК. Депутат подчеркнула, что к проблемам ЖКХ также относятся износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность УК, недостаток финансирования и завышенные тарифы