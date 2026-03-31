Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:28

В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Красноярского края начала проверку обоснованности тарифов на коммунальные услуги на фоне жалоб жителей и роста цен, сообщили в надзорном ведомстве. Отмечаются перебои в подаче ресурсов и признаки системных нарушений в сфере ЖКХ.

Зачастую фиксируются перерывы в подаче ресурсов — сверх установленных нормативов. А меры по ремонту и модернизации объектов ЖКХ либо не принимаются, либо запаздывают. Проблемы приобретают системный характер, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, рост тарифов нередко связан с включением в расчеты экономически необоснованных затрат ресурсоснабжающих организаций. Также нарушения при разработке и реализации инвестиционных программ, которые ранее становились предметом уголовно-правовой оценки. Профильное ведомство не всегда своевременно реагирует на выявленные факты.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что для оценки работы управляющих компаний нет четких критериев. Она отметила, что именно это становится причиной большого количества жалоб на работу УК. Депутат подчеркнула, что к проблемам ЖКХ также относятся износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность УК, недостаток финансирования и завышенные тарифы

ЖКХ
тарифы
Красноярский край
прокура
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.