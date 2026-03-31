31 марта 2026 в 11:35

Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом

Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В ТиНАО Москвы планируется построить новый торговый центр с многоуровневым паркингом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Объект возведут в поселке Кокошкино, вблизи деревни Санино. Новый комплекс станет центром притяжения для жителей района, совмещая функции повседневного ретейла и уютного общественного пространства.

В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тыс. квадратных метров и рядом с ним — отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест. Перед главным входом в торговый центр предусмотрены парадная площадь с мощением, зоны отдыха с приподнятыми клумбами, акцентным крупномером и хвойными растениями. Площадь территории озеленения составит более 1,1 тыc. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

При создании архитектурной концепции нового торгового центра дизайнеры вдохновлялись работами всемирно известного зодчего Алвара Аалто. Его стиль отличают смелые эксперименты с формами и органичное вписывание зданий в окружающий ландшафт.

Владислав Овчинский

Главный вход выделят увеличенным остеклением — оно станет заметным ориентиром и сделает навигацию по территории проще. Узкие оконные проемы с наличниками выполнят из алюминиевых композитных панелей цвета «хром». Отдельно стоящий паркинг спроектирован так, чтобы вести активный архитектурный диалог с торговым центром. Просечно-вытяжная сетка в отделке не только зрительно облегчает объем паркинга, но и позволяет ему оставаться ненавязчивым фоном, подчеркивающим архитектуру соседнего здания.

Всего в ТиНАО по программе реновации расселят 268 домов. В результате почти 9 тыс. семей обретут квартиры с чистовой отделкой в современных жилых комплексах.

Ранее Овчинский заявил, что в Люблино Юго-Восточного административного округа начали возводить новый дом. Жилье строится в рамках программы реновации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Путин обсудил инвестпроекты в энергетике с лидером арабской страны
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

