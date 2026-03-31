Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом

В ТиНАО Москвы планируется построить новый торговый центр с многоуровневым паркингом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Объект возведут в поселке Кокошкино, вблизи деревни Санино. Новый комплекс станет центром притяжения для жителей района, совмещая функции повседневного ретейла и уютного общественного пространства.

В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тыс. квадратных метров и рядом с ним — отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест. Перед главным входом в торговый центр предусмотрены парадная площадь с мощением, зоны отдыха с приподнятыми клумбами, акцентным крупномером и хвойными растениями. Площадь территории озеленения составит более 1,1 тыc. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

При создании архитектурной концепции нового торгового центра дизайнеры вдохновлялись работами всемирно известного зодчего Алвара Аалто. Его стиль отличают смелые эксперименты с формами и органичное вписывание зданий в окружающий ландшафт.

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Главный вход выделят увеличенным остеклением — оно станет заметным ориентиром и сделает навигацию по территории проще. Узкие оконные проемы с наличниками выполнят из алюминиевых композитных панелей цвета «хром». Отдельно стоящий паркинг спроектирован так, чтобы вести активный архитектурный диалог с торговым центром. Просечно-вытяжная сетка в отделке не только зрительно облегчает объем паркинга, но и позволяет ему оставаться ненавязчивым фоном, подчеркивающим архитектуру соседнего здания.

Всего в ТиНАО по программе реновации расселят 268 домов. В результате почти 9 тыс. семей обретут квартиры с чистовой отделкой в современных жилых комплексах.

