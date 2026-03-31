Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:26

«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана

Сенатор Мерфи: США с треском и позором проигрывают войну с Ираном

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США терпят сокрушительное поражение в противостоянии с Ираном, заявил влиятельный американский сенатор-демократ Крис Мерфи, участвующий в закрытых брифингах Пентагона и Белого дома. На своей странице в соцсети X он подчеркнул: проблема в том, что удары наносятся по тактическим, а не стратегическим целям.

Проблема вот в чем. Все это тактические цели. Это не стратегия. Потому что стратегии нет. Позвольте мне взять эти цели с первой по четвертую и объяснить на основе того, что я узнал на брифингах, почему мы с треском и позором проигрываем эту войну, — написал он.

По его словам, беспилотники уже заменяют самолкты, а уничтожить все дроны Ирана невозможно — их атаки продолжаются. Ормузский пролив, добавил Мерфи, блокируют не иранские ВМС, а тысячи быстроходных катеров и надводных беспилотников-камикадзе, которые тоже невозможно уничтожить полностью.

Пролив остается закрытым, независимо от того, есть ВМС или нет, — подчеркнул он.

Сенатор также обратил внимание на смену риторики: если ранее Рубио говорил об «уничтожении» ракетного потенциала Ирана, то теперь — о его «сокращении». По его словам, дело в том, что Вашингтон попросту не смог справиться с выполнением изначальной цели. Мерфи отметил, у США «вообще нет возможности» заставить Иран прекратить удары по американским базам на Ближнем Востоке и по региональной энергетической инфраструктуре.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что демократы смогут вернуть себе популярность в США благодаря эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в то время как украинский кризис вызвал протесты в Европе, американские элиты используют войну в Иране для внутренней борьбы.

США
Иран
сенаторы
конфликты
Ближний Восток
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.