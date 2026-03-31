Названы популярные направления для гастротуров по России Турэксперт Ансталь посоветовала ехать в гастротуры на Байкал и Тверскую область

Россиянам рекомендуется отправиться в гастрономические туры на Байкал и в Тверскую область, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, путешественников также могут заинтересовать кулинарные особенности Сочи.

Если вы хотите поехать в какой-нибудь гастротур, нужно понимать, что каждый субъект России имеет свою направленность. Куда бы вы ни приехали, даже если вы прилетите в Сочи, этот город тоже можно назвать небольшой гастрономической столицей, потому что там есть свои кулинарные традиции. На Байкале, к примеру, много интересных блюд: омуль в разных видах, уха, знаменитые буузы, десерт боовы. Также стоит отметить Тверскую область. Это пожарские котлеты, слойки Вульфа, мармелад, фермерские сыры и многое другое, — посоветовала Ансталь.

Она отметила, что Санкт-Петербург, в свою очередь, заслуженно носит звание гастрономической столицы России благодаря наличию множества первоклассных ресторанов с выдающимися шеф-поварами. Кроме того, по словам турэксперта, следует посетить Камчатку, так как этот регион Дальнего Востока славится гармоничным сочетанием гастрономии и культуры. И, заключила Ансталь, равнодушными не оставят Мурманск и Краснодарский край.

Ранее турэксперт Ольга Карагеоргий порекомендовала Дагестан и Калининград для краткосрочного отдыха в России. По ее словам, эти регионы привлекательны как для любителей активного времяпрепровождения, так и для ценителей архитектуры.