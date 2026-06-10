Магия и комфорт: турагент назвала лучшие места для отдыха с детьми в России

Летом у большинства взрослых появляется проблема: куда отправить детей отдыхать или куда поехать вместе, не покидая пределов России. Турагент Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru назвала лучшие направления для внутреннего семейного туризма.

Самый популярный летний курорт

Самый популярный курорт в летний период — Сочи. Город заслуженно считают всесезонным местом отдыха. Сочи особенно подходит для отдыха семей с детьми любого возраста. Главный козырь — невероятное разнообразие. Современные аквапарки, дельфинарии, знаменитый парк «Дендрарий». К вашим услугам тысячи отелей, санаториев и пансионатов. Многие работают по системе «все включено», что очень удобно для родителей. Плюс «Роза Хутор» в Красной Поляне, где летом можно наслаждаться горным воздухом и кататься на канатных дорогах. Еще один важный плюс — развитая транспортная сеть и близость аэропорта, что особенно ценно для тех, кто путешествует с маленькими детьми.

Геленджик

Семьи с детьми часто выбирают Геленджик из-за его самой известной особенности — Центральной бухты, одной из самых удобных и безопасных для купания на всем Черноморском побережье. Вода здесь прогревается быстрее, а вход в море пологий, что идеально для малышей. В городе огромный выбор развлечений: знаменитая набережная, один из самых крупных аквапарков, дельфинарий, парк аттракционов и сафари-парк. Можно долететь до Сочи и взять трансфер до курорта или добраться на поезде до Новороссийска, что сэкономит бюджет.

Геленджик Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

Ейск

Главная особенность Ейска — Азовское море, которое славится своим мелководьем. Вода прогревается быстро и равномерно, даже маленький ребенок может безопасно плескаться и уходить далеко от берега. Пляжи здесь — широкие, песчаные, с примесью ракушечника. Для маленьких гостей в городе созданы все условия: Центральный, Детский и Молодежный пляжи, аквапарк «Немо», дельфинарий и океанариум.

Калининград

Калининград — идеальное место для культурного отдыха. Здесь нет изнуряющей летней жары, которая бывает на юге, а климат мягкий. Это направление для тех, кто хочет совместить пляжный отдых на Балтийском море в курортных городах Зеленоградск и Светлогорск с насыщенной экскурсионной программой. Обязательно посетите удивительный Музей Мирового океана на настоящих судах, старейший в России Калининградский зоопарк и совершите путешествие на Куршскую косу с ее танцующим лесом и дюнами.

Дагестан

Если вам хочется не просто лежать на пляже, а совмещать море с настоящими путешествиями, присмотритесь к Дагестану. Здесь дети могут вдоволь наплескаться в теплом Каспии — пляжи песчаные, пологие, волн почти не бывает, и даже самых маленьких пускают на глубину постепенно. Плюс никаких медуз — только чистая вода и песок. Стоит отъехать от берега — и можно увидеть настоящие природные сокровища: Сулакский каньон, бархан Сарыкум (настоящая пустыня посреди степи), водопады на Хунзахском плато — для детей это как оказаться в другом измерении. Вечером можно заскочить в Дербент, где в парке Низами Гянджеви работает самый большой фонтан России.

Набережная Дербента Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург летом — особенная магия. Здесь ребенок не заскучает: каждый музей превращается в квест, каждая прогулка — в путешествие во времени, а от разводных мостов у него перехватит дыхание.

Обязательный пункт — Петропавловская крепость. Детям понравятся тюрьма Трубецкого бастиона и звон колоколов Петропавловского собора. Обязательно стоит посетить Музей Арктики и Антарктики, Планетарий и Музей железных дорог — поезда, паровозы, вагоны, в которые можно залезть.

Еще стоит попробовать пышки на Большой Конюшенной — в легендарной пышечной, которая работает с 1958 года. Если хочется воды и песка, то лучшие пляжи с настоящим песчаным берегом можно найти в Курортном районе и области: Ласковый и Золотой пляжи в Зеленогорске. Санкт-Петербург подходит для отдыха с детьми разных возрастов, здесь каждый найдет для себя что-то интересное и уникальное.

Абхазия. Не Россия, но очень близко

Абхазия хоть и не относится к нашим курортам, но не менее популярна. Это уникальное место с субтропическим климатом, где жара переносится легче благодаря целебному воздуху, наполненному ароматами пицундских сосен и эвкалиптов. Пляжи здесь пологие, с мелкой галькой и песком, а море чистое и спокойное. Особенно хороша Пицунда. К тому же питание и экскурсии здесь обходятся дешевле, чем, например, в Сочи.

Прямые рейсы до Сухума делают Абхазию еще более привлекательной. Если раньше можно было добраться на самолете только через Сочи, то сейчас наличие прямых рейсов значительно упрощает дорогу.

Читайте также:

В восторге все: турагент назвала топ-7 вариантов отдыха с детьми за рубежом

Как выбрать летний лагерь ребенку: можно ли бесплатно и что взять с собой

Многодетным семьям в России хотят подарить приятный бонус к отпуску

10 видов туризма: от промышленного до кулинарного — полная классификация