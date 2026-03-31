Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:40

Шведский самолет-разведчик заметили у границ РФ после атак на Ленобласть

Flightradar24: шведский самолет был замечен рядом с границей России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Шведский самолет-разведчик приступил к мониторингу российской границы в направлении Санкт-Петербурга, передает портал Flightradar24. Активность иностранного борта была замечена практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По предварительным данным, военный самолет собирает разведывательную информацию в Балтийском регионе.

Утром 31 марта губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и центра соцзащиты. После этого появилась информация, что введенный ночью 30 марта режим воздушной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1, которые запускали через территорию прибалтийских стран. По информации источника, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Швеция
разведка
самолеты
Россия
границы
Санкт-Петербург
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.