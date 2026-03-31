Шведский самолет-разведчик заметили у границ РФ после атак на Ленобласть Flightradar24: шведский самолет был замечен рядом с границей России

Шведский самолет-разведчик приступил к мониторингу российской границы в направлении Санкт-Петербурга, передает портал Flightradar24. Активность иностранного борта была замечена практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По предварительным данным, военный самолет собирает разведывательную информацию в Балтийском регионе.

Утром 31 марта губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и центра соцзащиты. После этого появилась информация, что введенный ночью 30 марта режим воздушной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1, которые запускали через территорию прибалтийских стран. По информации источника, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.