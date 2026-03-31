31 марта 2026 в 11:31

«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице

Золотой унитаз, установленный на мраморном пьедестале, появился на Национальной аллее в Вашингтоне, передает Washington Post. Арт-объект стал новым актом протеста представителей искусства против президента США Дональда Трампа.

Этот унитаз, покрытый золотой краской из баллончика и установленный на пьедестал из фальшивого мрамора, направлен против президента Дональда Трампа и его администрации. Таблички с каждой стороны конструкции гласят: «Трон, достойный короля», — говорится в статье.

Известно, что инсталляцию установили 30 марта после массовой акции протеста «Нет королям». Митинг состоялся 27 марта. Рядом с золотым унитазом расположен держатель с туалетной бумагой, на котором написано «Тайное рукопожатие» (Secret handshake).

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис утвердил законопроект о присвоении аэропорту в округе Палм-Бич имени Дональда Трампа. Именно в этом округе расположена личная резиденция американского лидера. Документ вступит в законную силу 1 июля 2026 года. Однако для окончательного изменения названия потребуется дополнительное согласование с Федеральным управлением гражданской авиации США.

