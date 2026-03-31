31 марта 2026 в 11:06

Аэропорт во Флориде получил имя Трампа

Губернатор Флориды подписал закон о переименовании аэропорта в честь Трампа

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Губернатор Флориды Рон Десантис утвердил законопроект о присвоении аэропорту в округе Палм-Бич имени президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters. Именно в этом округе расположена личная резиденция американского лидера.

Документ вступит в законную силу 1 июля 2026 года. Однако для окончательного изменения названия потребуется дополнительное согласование с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Имя действующего президента уже присвоено шоссе, которое ведет от его поместья к воздушной гавани. Год назад муниципальные власти Флориды приняли решение выделить участок в центре Майами под строительство президентской библиотеки Дональда Трампа. В столице США переименовали Институт мира, а также главную концертную площадку — Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди, который теперь называется Трамп-Кеннеди-центр.

Ранее конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на Трампа из-за переименования здания Центра без одобрения конгресса. Она назвала произошедшее «умышленным нарушением закона ради удовлетворения тщеславия». Битти требует переименовать Центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омич насильно удерживал подростка и стриг его
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

