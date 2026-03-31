Аэропорт во Флориде получил имя Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис утвердил законопроект о присвоении аэропорту в округе Палм-Бич имени президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters. Именно в этом округе расположена личная резиденция американского лидера.

Документ вступит в законную силу 1 июля 2026 года. Однако для окончательного изменения названия потребуется дополнительное согласование с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Имя действующего президента уже присвоено шоссе, которое ведет от его поместья к воздушной гавани. Год назад муниципальные власти Флориды приняли решение выделить участок в центре Майами под строительство президентской библиотеки Дональда Трампа. В столице США переименовали Институт мира, а также главную концертную площадку — Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди, который теперь называется Трамп-Кеннеди-центр.

Ранее конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на Трампа из-за переименования здания Центра без одобрения конгресса. Она назвала произошедшее «умышленным нарушением закона ради удовлетворения тщеславия». Битти требует переименовать Центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным.