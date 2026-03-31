31 марта 2026 в 11:28

Социолог раскрыл срок вымирания Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Через 20-30 лет Украины как социально-политического образования не будет, заявил кандидат социологических наук Игорь Кузнецов в беседе с NEWS.ru. По его словам, в стране не останется людей, способных содержать госаппарат.

Через 20-30 лет Украины не будет, как социально-политического образования. В стране просто не останется людей, способных содержать госаппарат. Какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги. Это будет государство стариков: молодежь и люди среднего возраста, кто уехал в Европу или Россию туда точно не вернутся, — пояснил Кузнецов.

По его словам, украинцы окончательно не вымрут, но большинство из них станут гражданами других стран.

Примерно к 2050 году, возможно раньше, Украине придется становиться протекторатом какой-либо относительно большой и богатой страны. Либо Украине придется делиться на несколько частей, которые отойдут к России, Польше, Венгрии и Румынии. Другого варианта, чтобы прокормиться, у нее не останется. Украинцы окончательно не вымрут, но большинство из них станут гражданами других стран, — считает социолог.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться скрыться на территории Великобритании. По словам парламентария, украинский политик находится в отчаянии из-за провала попыток привлечь внимание мирового сообщества.

