«Тачка на прокачку» по-русски: прошел первый день «Кастом Конвенции»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Фестиваль «Кастом Конвенция» в деловом квартале «Новоспасский» в Москве

Десятки уникальных авто, мото- и вело-кастом-проектов, редчайшие экземпляры из разных уголков России, мастер-классы по гравировке и аэрографии, довольные посетители, много музыки и еды — так прошел первый день фестиваля «Кастом Конвенция» в деловом квартале «Новоспасский» в центре Москвы.

Девиз конвенции — «Создана для своих, открыта для всех!». Участников представляют гостям в формате ток-шоу, на фестивале для зрителей выступают диджеи и музыкальные коллективы, организованы конкурсы и квесты, а перекусить можно в одном из нескольких фуд-кортов.

Каким был первый день фестиваля — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.