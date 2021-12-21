Россиянам рассказали, как поесть завтрак, обед и ужин на 100 рублей

Блогер на платформе «Яндекс. Дзен» рассказал, как приготовить завтрак, обед и ужин на двоих всего за 100 рублей. При этом автор кулинарного лайфхака уточнил, что цены указаны по Оренбургу. В качестве завтрака предлагается приготовить овсяные оладьи с яблоком общей стоимостью — 14 рублей.

Для этого потребуется:

Овсяные хлопья — 50 граммов (полстакана) — 5 рублей;

Вода — 1 стакан;

Яблоко небольшое — 1 штука — 6 рублей;

Сахар, соль, масло, корица — 2 рубля;

Мука — 1 столовая ложка — 1 рубль.

Процесс приготовления:

Варить хлопья в течение пяти минут, а затем охладить. Крупно натереть яблоко, а после хорошо смешать с овсянкой, солью, сахаром и мукой. Затем жарить на масле с двух сторон по 2–3 минуты.

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