Хозяйкам предложили рецепт необычной выпечки к новогоднему столу

Хозяйкам к Новому году представили необычное блюдо под названием «хахаряшки». Рецепт выпечки, похожей на пончики, представил Пятый канал. «Хахаряшки» изготавливаются из кефира и поджариваются во фритюре.

Автор материала отмечает, что для приготовления потребуются ингредиенты, которые есть практически у каждого на кухне. Согласно рецепту, понадобятся 400 миллилитров кефира, столько же муки, два яйца, пакетик ванильного сахара, три столовые ложки обычного сахара, треть чайной ложки соли, разрыхлитель и подсолнечное масло.

Если в доме нет фритюрницы, то для обжарки «хахаряшек» подойдёт сотейник или глубокая сковорода. Необходимо тщательно вмешать сухие ингредиенты в кефир, а затем с помощью чайной ложки выкладывать небольшие шарики в кипящее масло.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский заявил, что если в зимнее время года человек начинает чувствовать себя нехорошо, стоит приготовить витаминный салат из квашеной капусты с добавлением растительного масла, сахара или лука. По его словам, содержащийся в этом продукте витамин С поможет укрепить иммунитет.