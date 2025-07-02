Приготовил к ужину этот невероятный паштет — с работы бегу со всех ног

Этот невероятно нежный паштет — настоящее спасение после тяжелого рабочего дня. Всего 10 минут — и у вас на столе изысканная закуска, которая ничем не уступает ресторанным вариантам. Сливочная текстура, насыщенный вкус печени и легкая пряность — идеальное сочетание!
Ингредиенты:
- куриная печень — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливки — 100 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец, мускатный орех — по вкусу;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление:
- Крупно нарежьте овощи, обжарьте 3 минуты.
- Добавьте печень, лавровый лист, тушите 7 минут.
- Удалите лаврушку, влейте сливки и масло.
- Взбейте блендером до шелковистой текстуры.
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