Приготовил к ужину этот невероятный паштет — с работы бегу со всех ног

Приготовил к ужину этот невероятный паштет — с работы бегу со всех ног

Этот невероятно нежный паштет — настоящее спасение после тяжелого рабочего дня. Всего 10 минут — и у вас на столе изысканная закуска, которая ничем не уступает ресторанным вариантам. Сливочная текстура, насыщенный вкус печени и легкая пряность — идеальное сочетание!

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливки — 100 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец, мускатный орех — по вкусу;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

Крупно нарежьте овощи, обжарьте 3 минуты. Добавьте печень, лавровый лист, тушите 7 минут. Удалите лаврушку, влейте сливки и масло. Взбейте блендером до шелковистой текстуры.

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