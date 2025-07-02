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02 июля 2025 в 18:42

Приготовил к ужину этот невероятный паштет — с работы бегу со всех ног

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот невероятно нежный паштет — настоящее спасение после тяжелого рабочего дня. Всего 10 минут — и у вас на столе изысканная закуска, которая ничем не уступает ресторанным вариантам. Сливочная текстура, насыщенный вкус печени и легкая пряность — идеальное сочетание!

Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливки — 100 мл;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль, перец, мускатный орех — по вкусу;
  • сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

  1. Крупно нарежьте овощи, обжарьте 3 минуты.
  2. Добавьте печень, лавровый лист, тушите 7 минут.
  3. Удалите лаврушку, влейте сливки и масло.
  4. Взбейте блендером до шелковистой текстуры.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
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ужин
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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