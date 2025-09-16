Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 15:28

Россиянам объяснили, как предостеречься от активизировавшихся осенью клещей

Врач Лапа посоветовала не подходить к кустарникам, чтобы защититься от клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы защититься от укусов клещей, россиянам необходимо соблюдать осторожность во время осенних прогулок на природе и не подходить к кустарникам, заявила NEWS.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, эти членистоногие также обитают в высокой траве. Врач отметила, что наиболее эффективной мерой защиты от клещей является правильная одежда, максимально закрывающая тело.

Активизировались клещи, которые живут в основном на кустарниках и в высокой траве. Старайтесь не подходить близко к этим местам. Если вы идете по дороге, то лучше держаться посередине, чтобы не касаться растений одеждой. Одеваться надо так, чтобы на прогулках части тела были минимально открыты. Самое главное, чтобы ноги и руки, а также голова были укрыты. Обязательно наденьте какую-нибудь панаму или шапочку, — пояснила Лапа.

Ранее врач общей практики Роман Фишкин заявил, что в Московской области зафиксированы первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза. По его словам, симптомы заболевания напоминают грипп, оно может привести к серьезным осложнениям. Врач отметил, что бактерия попадает в тело человека через слюну клеща через сутки–двое после укуса.

клещи
советы
врачи
растения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.