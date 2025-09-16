Россиянам объяснили, как предостеречься от активизировавшихся осенью клещей Врач Лапа посоветовала не подходить к кустарникам, чтобы защититься от клещей

Чтобы защититься от укусов клещей, россиянам необходимо соблюдать осторожность во время осенних прогулок на природе и не подходить к кустарникам, заявила NEWS.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, эти членистоногие также обитают в высокой траве. Врач отметила, что наиболее эффективной мерой защиты от клещей является правильная одежда, максимально закрывающая тело.

Активизировались клещи, которые живут в основном на кустарниках и в высокой траве. Старайтесь не подходить близко к этим местам. Если вы идете по дороге, то лучше держаться посередине, чтобы не касаться растений одеждой. Одеваться надо так, чтобы на прогулках части тела были минимально открыты. Самое главное, чтобы ноги и руки, а также голова были укрыты. Обязательно наденьте какую-нибудь панаму или шапочку, — пояснила Лапа.

Ранее врач общей практики Роман Фишкин заявил, что в Московской области зафиксированы первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза. По его словам, симптомы заболевания напоминают грипп, оно может привести к серьезным осложнениям. Врач отметил, что бактерия попадает в тело человека через слюну клеща через сутки–двое после укуса.