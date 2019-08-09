Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Великобритании в один из главных дней её жизни — день свадьбы — надела белое платье с бахромой и завязанными кружевными каблуками. Свою фотографию в подвенечном наряде она выложила в Facebook, но пользователи этого не оценили.

В комментариях можно найти такие мнения, как «платье из ада», «гамак» или «ловец снов». Другие же сравнили наряд с макраме или цветочным горшком. Также комментаторы не прошли мимо букета невесты: кто-то написал, что «по крайней мере, у неё есть целый куст, чтобы скрыть это чудовище», пишет The Sun.

Как писал News.ru, Кейт Миддлтон перед свадьбой удивила друзей странной просьбой. Незадолго до помолвки всем своим близким знакомым она разослала письмо, в котором высказала настойчивую просьбу. Будущая принцесса хотела, чтобы отныне её называли полным именем — Кэтрин.

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