https://static.news.ru/photo/14e6aada-bc64-11e9-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Великобритании в один из главных дней её жизни — день свадьбы — надела белое платье с бахромой и завязанными кружевными каблуками. Свою фотографию в подвенечном наряде она выложила в Facebook, но пользователи этого не оценили.

В комментариях можно найти такие мнения, как «платье из ада», «гамак» или «ловец снов». Другие же сравнили наряд с макраме или цветочным горшком. Также комментаторы не прошли мимо букета невесты: кто-то написал, что «по крайней мере, у неё есть целый куст, чтобы скрыть это чудовище», пишет The Sun .

Как писал News.ru, Кейт Миддлтон перед свадьбой удивила друзей странной просьбой. Незадолго до помолвки всем своим близким знакомым она разослала письмо, в котором высказала настойчивую просьбу. Будущая принцесса хотела, чтобы отныне её называли полным именем — Кэтрин.