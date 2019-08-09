Перед тем, как Кейт Миддлтон вышла за принца Уильяма, она удивила друзей странной просьбой. Незадолго до помолвки всем своим близким знакомым она разослала письмо, в котором высказала настойчивую просьбу. Будущая принцесса хотела, чтобы отныне её называли полным именем — Кэтрин.
Каждый знал, что помолвка Кейт и Уильяма должна произойти, но мы были несколько удивлены, что она попросила называть её Кэтрин. Это является явным признаком, что она осознавала, какое положение будет занимать, — рассказал приятель герцогини, колумнист Адам Хелликер.
Журналист также заявил, что Миддлтон считала обращение Кэтрин более достойным. Однако эти слова позже опроверг личный секретарь принца Чарльза Пэдди Харверсон, информирует
Ранее принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поразила британскую публику «некоролевским поведением». Инцидент произошёл на благотворительной парусной регате The King's Cup. Когда нужно было поприветствовать публику, принцесса показала язык сначала зрителям, а потом и фотографам, писал News.ru.