https://static.news.ru/photo/844184b2-bc38-11e9-8967-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед тем, как Кейт Миддлтон вышла за принца Уильяма, она удивила друзей странной просьбой. Незадолго до помолвки всем своим близким знакомым она разослала письмо, в котором высказала настойчивую просьбу. Будущая принцесса хотела, чтобы отныне её называли полным именем — Кэтрин.

Каждый знал, что помолвка Кейт и Уильяма должна произойти, но мы были несколько удивлены, что она попросила называть её Кэтрин. Это является явным признаком, что она осознавала, какое положение будет занимать, — рассказал приятель герцогини, колумнист Адам Хелликер.

Журналист также заявил, что Миддлтон считала обращение Кэтрин более достойным. Однако эти слова позже опроверг личный секретарь принца Чарльза Пэдди Харверсон, информирует Mirror .

Ранее принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поразила британскую публику «некоролевским поведением». Инцидент произошёл на благотворительной парусной регате The King's Cup. Когда нужно было поприветствовать публику, принцесса показала язык сначала зрителям, а потом и фотографам, писал News.ru.