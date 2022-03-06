Диетолог раскрыл способ питаться правильно и недорого

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков заявил, что классический рацион правильного недорогого сбалансированного питания должен состоять из четырех частей, или 4 раза по 25%. В частности, первые 25% — это белки, ещё 25% — овощи и фрукты, затем крахмалистые углеводы, а также орехи и масло. В качестве белка эксперт рекомендует употреблять мясо, рыбу, птицу и морепродукты. По его мнению, при таком питании человек будет чувствовать себя хорошо, сообщает URA.RU.

Если человек будет так питаться, он будет хорошо себя чувствовать, нормально выглядеть, у него будет хватать сил и энергии, — отметил Поляков.

Он добавил, что для адаптации тела к любым локальным или глобальным пертурбациям, необходимо сбалансированное питание.

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач — травматолог-ортопед Константин Терновой и врач — ревматолог-невролог Павел Евдокименко ранее заявили, что офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Речь идёт о «туннельном синдроме», когда сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах.

Они отметили, что в этом случае воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых, рассказали специалисты. Также среди характерных заболеваний врачи назвали синдром запястного канала.