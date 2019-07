Cпутники были запущены с помощью японского манипулятора, а перед этим их вынесли наружу станции из модуля Kibo, сообщает NanoRacks на своей странице в Twitter .

За сутки в космос вывели британский спутник IOD-GEMS (в 13:15 мск), польские Swiatowid и KrakSat (в 14:50 мск), три американских VCC (в 17:50 мск), а также французский EntrySat (19:25 мск).

После этого, как заявили в компании, была завершена их 16-я по счёту миссия.