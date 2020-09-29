Воронежский пожар распалил в городе слухи об умышленном поджоге

В воскресенье, 27 сентября, региональное управление МЧС по Воронежской области сообщило о более чем 40 пожарах вокруг города. На то, чтобы с ними справиться, ушло несколько дней, причём пожарным понадобилась помощь коллег из соседних регионов и добровольцев. Многие местные жители в городских пабликах выражают уверенность в умышленном поджоге, апеллируя к похожим пожарам, случившимся в 2010 году. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Пожар в Рамонском районе 36.mchs.gov.ru

Территория вокруг города Воронежа начала полыхать 27 сентября. Сообщается, что их площадь превысила 65 га в Рамонском (населённые пункты Медовка, Подгорное и Новоподклетное) и Новоусманском (населённые пункты Отрадное и Бабяково) районах. Последние два крупных очага огня в Медовке и Новоподклетном были потушены лишь утром 28 сентября, впрочем, работа МЧС на этом окончательно не была остановлена. В последнем населённом пункте пожар дошёл до жилых домов. В итоге сообщается об одном, как минимум, уничтоженном жилом здании, трёх нежилых и ещё о трёх хозпостройках, которые огонь стёр с лица земли. Жертв и пострадавших нет.

По заявлению МЧС, пожары разбушевались из-за того, что весь месяц не было осадков, в результате чего сильно высохла трава на полях и в лесу. К тому же тушение осложнял порывистый ветер. Не помогло в борьбе с огнём и отсутствие в селах серьёзного пожарного водоснабжения. В МЧС рассказали , что на помощь в Воронежскую область пришла аэромобильная группировка липецкого регионального управления МЧС (25 человек, 4 единицы техники) и группировка Тульского спасательного центра МЧС (50 человек и 10 единиц техники). Для борьбы с огнём привлекли вертолёты Ми-8, самолёт Бе-200 и другую технику.

36.mchs.gov.ru

В соцсетях жители много писали слов благодарности пожарным, хотя встречался и определённый скепсис — почему же они не смогли справиться не только своими силами, но даже и с помощью коллег, и были вынуждены привлекать волонтёров? Однако организовавший сбор волонтёров глава регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов заверил NEWS.ru, что местные пожарные сработали на высшем уровне.

В волонтёрском движении я не первый год. Во время карантина мы помогали пожилым и маломобильным людям. Приносили продукты и прочее. Костяк сохранился. Так что когда вокруг родного Воронежа заполыхало, в стороне остаться не могли. Связались с эмчээсниками и предложили помощь. Они ответили, что ночью она им не понадобится, а вот утром — да. Я кинул клич по соцсетям. Многие откликнулись, в том числе и незнакомые люди. Утром 28 сентября нам указали на участки, где толком всё потушить не удалось из-за ветра, выдали оросители, и мы с ними пошли тушить, — рассказывает Панов.

Руководитель ОНФ добавил, что видел, как у пожарных сгорела машина.

Пожары были похожи на те, что полыхали у нас в 2010 году. Опять долго жили без дождя и был ветер. Но в этом году получилось намного оперативнее с ними справиться и без таких потерь. Видимо, пожарно-спасательная служба модернизируется. Это мы видим даже по разным машинам, которые использовали сейчас и 10 лет назад, — объясняет Панов.



С ним солидарен один из волонтёров, Артём.

Мы вдруг увидели, что горит половина окружности Воронежа. Подумал: это наш город, наш дом, если не мы, то кто? Пожарные — молодцы, но понятно, что они не за каждым сантиметром земли могут проследить. Мы всё перепроверяли, тушили что-то тлеющее, в том числе покрышки — не представляю, что там они делали. Пожарные — молодцы, настоящие красавчики: если бы их не было или они плохо работали, точно бы сгорела половина города, — говорит Артём.

Другая тема, красной нитью протягивающаяся у местных жителей при обсуждении ЧП, — это умышленный поджог.

Теперь ждите расширения города и коттеджных посёлков, — пишет Вадим Колесниченко.

Это далеко не единственное подобное высказывание.

Как новый жилой комплекс назовут? — иронизирует Екатерина Король.

А ещё жители Воронежа опасаются, что следующими пострадавшими от «поджогов» могут быть они или их соседи.

Когда же это закончится, поджигают и поджигают.... Огонь — это очень страшно, не думают о людях, — сетует Маргарита Горбунова.

Подобных комментариев много. Речь здесь идёт об уже упоминавшихся выше пожарах 2010 года, когда леса вокруг города начали гореть 29 июля. Полностью справиться тогда удалось только в начале десятых чисел августа. Огонь унёс жизни пятерых, уничтожил около трёх сотен жилых домов и оставил без крова более 500 человек. Площадь пожаров составляла примерно 13 тысяч гектаров.

Как объясняет потерявший в огне 2010 года дом Михаил Лейбович, который и в этот раз находился в непосредственной близости к пожару, дело в построенных на месте пепелищ жилых домах. Застройщику очень повезло с хорошим местом, которое выбрал для себя тогда огонь.

Тогда пожар был на углу трассы М-4 и поворота на город. Там в итоге построили отличный микрорайон, — объясняет Лейбович.

Впрочем, по словам местного жителя, тогда кто-то там мог быть заинтересован в пожарах, а в этот раз — вряд ли.

Сейчас горели заливные луга, заросшие травой, которую местные называют «камышами» и которая хорошо колосится, потом засыхает. Вот она два дня так хорошо и горела, словно бензин: красиво, ярко, мощно и быстро. Полыхало знатно. А ещё ветер помогал. Однако горевший участок с «камышами» каждый год затапливает, причём достаточно сильно. Строить там что-то не имеет смысла. Думаю, человеческий фактор действительно был причиной, но в том смысле, что кто-то кинул окурок, был неосторожен с костром или шашлыками. Молний вроде бы не было, — делится мнением Лейбович.

Единственный подозрительный момент, на который указывают собеседники NEWS.ru, — заполыхало одновременно в нескольких местах, вдалеке друг от друга. И это тоже придаёт событиям сходство с пожаром 10-летней давности.

Так или иначе, прокуратура Воронежской области уже сообщила, что начала проверки после лесных пожаров в пригороде областного центра.

Назначено проведение процессуальных проверок в целях выявления причин пожаров и проверки исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления,— заявили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что проверки взял под свой личный контроль прокурор Александр Гулягин.