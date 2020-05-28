Высокопоставленного чиновника — главу Россельхознадзора Сергея Данкверта — обвинили в вымогательстве. Соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы. Информация об этом первоначально стала известна из СМИ, а позже была откорректирована. По данным NEWS.ru, против Данкверта ранее уже подавали подобные заявления. Возможно, чиновник столкнулся с информационной атакой.

28 мая Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что представитель польской компании «Млековита» подал заявление в полицию на главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта. Чиновника обвинили в том, что он вымогал $500 тысяч. Деньги якобы требовались на то, чтобы допустить в Россию произведённые компанией молоко, сметану и сыр. По информации Baza, денежные средства вымогал Данкверт и его заместитель у президента «Млековиты» Дариуша Сапиньского под прикрытием «местного юриста Суздальцева».

Их тёмные делишки прикрывает местный юрист Суздальцев. Как утверждает представитель польской компании, встреча, на которой прозвучали эти требования, проходила ещё в конце ноября 2019 года в деловом центре на Красной Пресне, — сообщил канал.

mlekovita.com.pl

Вскоре польская компания опубликовала опровержение.

Президент правления компании Дариуш Сапиньский никогда не встречался и не связывался с главой Россельхознадзора России Сергеем Данквертом или его заместителями или другими представителями, а также лично не знает этих людей. Также никогда не уполномочивал кого-либо представлять «Млековиту» перед Россельхознадзором, — говорится в сообщении.

Также в заявлении компании отмечается, что у Сапиньского «никогда не было вымогательства суммы $500 тысяч за снятие ограничений поставок продукции „Млековита“ из Польши в Россию».

В Россельхознадзоре, в свою очередь, заявили, что Сергей Данкверт не вымогал деньги. Советник руководителя ведомства Юлия Мелано рассказала NEWS.ru о том, что к ним уже приходил аналогичный запрос, но не из полиции, а из прокуратуры.

Сумма тогда называлась более высокая — $5 млн. А так всё остальное было таким же. Заявление подавал некий гражданин Сергеев Я. В. Мы ответили на вопросы прокуратуры. Никакого продолжения эта история не получила. Юлия Мелано советник главы Россельхознадзора советник главы Россельхознадзора

Мелано добавила, что не знает, кто может стоять за информационной атакой. По её словам, ведомство подаст иск лицам, написавшим заведомо ложное заявление.

В ГУ МВД России по городу Москве сообщили , что получили заявление и по нему проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении и решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении соответственно).

Полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок, — говорится в коммюнике.

Тем временем Данкверт заявил журналистам, что связался с адвокатом по поводу того, как реагировать на появившиеся публикации о вымогательстве.

Обвинения против чиновника прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в вине главы ведомства, передает РБК .

Мы видели в СМИ эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны и соответствуют действительности. Представить такое достаточно сложно, — сказал Песков.

«Млековита» была основана в 1928 году. В настоящий момент в компании работают почти четыре тысячи сотрудников. Согласно заявлению, размещённому на сайте «Млековиты», это самая большая молочная группа в Центральной и Восточной Европе.